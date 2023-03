Fa uns dies, concretament el 17 de febrer passat, se celebrà el trist aniversari de la tancada dels repetidors que feien possible la visió de TV3 al País Valencià. El 17 de febrer de 2011, TV3 va deixar de veure's al País Valencià després de vint-i-sis anys d'emissió.

Els repetidors que feien possible la visió d'aquest canal pertanyien i els gestionava l'entitat Acció Cultural del País Valencià, però el govern de Francisco Camps (PP) els va tancar per considerar-los il·legals.

Malgrat, en 2013 el govern d’Alberto Fabra va signar un conveni de reciprocitat amb l'executiu d'Artur Mas que va ser ratificat en les Corts Valencianes a proposta del PP i després pel Senat. Però com Canal 9 es va fondre a negre mesos després, l'acord va quedar congelat. Possiblement, hui aquest acord podria recuperar-se. ja que hi ha una TV pública valenciana, com és À Punt.

En definitiva, des de fa dotze anys que els valencians, per obra i gràcia d'un partit i uns dirigents polítics que presumeixen de liberals, ens han censurat privant-nos de tindre una oferta televisiva més ampla i de més qualitat.

Cal recordar, per aquells de memòria curta, que recuperar la visió de TV3 podria considerar-se com una qüestió de justícia, ja que el Tribunal Suprem va dictaminar contra el tancament dels repetidors, argumentant que el Consell "no tenia potestat legal per tancar les emissions de TV3" en la Comunitat Valenciana. En definitiva, va ser un tancament il·legal.

Aquells valencians que valoràvem positivament la visió de TV3 i que consideràvem que el tancament havia sigut una qüestió fonamentalment política, pensarem que la volta de les emissions de la TV3 al País Valencià seria possible amb el canvi polític en la Generalitat Valenciana, ja que tant el PSPV com Compromís havien manifestat la seua voluntat de recuperar la reciprocitat amb la televisió catalana i amb la balear IB3, sols hi havia que recuperar, prèviament, una radiotelevisió publica valenciana. I ja la tenim. Avui À Punt és una realitat. Però, malauradament, encara no es pot veure TV3 en el territori valencià ni À Punt en Catalunya.

Quines poden ser les raons que aquesta censura no haja sigut revertida. Per una banda, pareix que hi ha una qüestió tècnica. Faria falta un nou múltiplex, ja que tenint un sols múltiplex com hi ha, tècnicament romandria impossible i, ara per ara, des del govern central no pareix que estiguen en disposició de concedir-ne un més, com altres territoris ja tenen.

Per altra banda. A quatre dies de les eleccions autonòmiques i municipals, al govern del Botànic la idea que li ressusciten el fantasma del pancatalanisme no li deu ser molt atractiva i, segur, pensaran que millor deixar-ho en el caixó (en definitiva, estan cedint al xantatge de les dretes). Però, és que aquesta qüestió no està, tampoc, entre les demandes més populars, ja que és una qüestió minoritària que ni tan sols té massa presència mediàtica.

En definitiva, una qüestió més de tantes que el pas del temps, les polítiques portades a cap i la desídia ciutadana anat soterrant i molt té que canviar la “geopolítica” estatal i autonòmica perquè siga possible recuperar les emissions de la TV3.