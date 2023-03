Com qui esguerra un escrit íntim o un full de novel·la, o una foto o un còmic, i el llança a l’aire, i després en replega els trossets amb avidesa i el recompon, però no ja com un puzle, sinó pel plaer o la necessitat de reconstruir-lo amb paciència com un calidoscopi multidimensional, i ho fa amb alegria... Això: que he vist Everything everywhere all at once, frenètica sorpresa de «cinema independent» –si hi ha res al món, realment independent, que no-, desgavellada i multipremiada als Òscars, protagonitzada per les vicissituds d’Evelyn i altres alegres actrius i actors de l’Àsia immigrant dels Estats Units.

Ara bé: l’alegre joc de l’aventura d’aventures salvatges de salvar el món no pot ser subordinada a avorrides implicacions de la invenció del «metavers», ni de cap ruptura «multidimensional» de la realitat, ni de «mons infinits» del «multivers»... A l’inrevés: és molt d’agrair, tal com va i no va el món, eixe aire d’alegria de la vida, i el refús radical a la pèrdua de temps viscut i, especialment, a la violència injustificada -per violència i per injustificada- que sol acompanyar algunes o tantes experiències cinematogràfiques anteriors d’avatars, i bots, d’interfaces o realitats angoixants anomenades –bàrbarament- «virtuals», que amb possible o encés entusiasme induït, hauràs vist, però en les quals, per aquells motius, jo mateix no hi he perdut ni un minut: vull dir, és igual Desafío total, o Matrix, o fins i tot, Avatar.

En canvi, Tot alhora i a tot arreu és, potser, la idea més interessant del món; i de qualsevol món, si n’hi haguera d’altres... Amb una condició: ¿tot, tot? En absolut. I no solament perquè ve a ser una evidència plena i buida alhora, sinó perquè només és admissible si no inclou també la necessitat d’admetre dins el «tot», tot allò que no vols ni acceptes, ni tan sols amb el toc angoixant de simulacions de temps, d’universos, per a perdre el temps d’imaginar-los... Més ben dit: que vinguen universos, però al que anem patint o construint cada dia.

Que no siga «tot» la condemna pública i privada a instagramejar passivament ara el final de les festes de les Falles i la Magdalena, ara una altra violació, ara un viatge recent o pròxim, ara les bombes genocides de Putin... Ah, almenys ara, que tot puga ser com la primavera.