El diumenge que ve el municipi d’Alaquàs es vestirà de gal·la per a acollir la VI edició de la «Festa de la Carxofa», una activitat estimulant i instructiva que mira de conjugar la tradició cultural que representa el denominat Cant de la Carxofa amb l’exquisidesa gastronòmica que aporta la famosa verdura; i que enguany s’anuncia com la més completa de totes les organitzades fins ara. De fet, ha vingut precedida d’una «Ruta de la Carxofa» en què, durant tres setmanes, una desena d’establiments hostalers i restauradors (AHORA), juntament amb els membres de l’Associació de Fotògrafs d’Alaquàs (AFA), s’han unit per a retre homenatge a la icònica hortalissa.

I ara, com a colofó a tan excel·lent iniciativa, l’Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa ha preparat una completa jornada monogràfica que compta amb el suport de l’Ajuntament i de diverses entitats i associacions locals; i que s’iniciarà a les 10.30 hores al voltant del Castell-Palau renaixentista, l’edifici més simbòlic i carismàtic d’Alaquàs. Així, amb un programa que inclou dos tipus d’activitats que pretenen ser complementàries, d’una banda es realitzaran visites guiades al monument i actuacions de l’Escola de Danses de la Unió Musical (amb Mònica Nemesio), el Grup de Danses de l’Olivar, l’agrupació Temps de Ball i les interpretacions de Thiasos Coral; i, per als més menuts, hi haurà jocs infantils i un taller de veu protagonitzat pels membres del Cor Cant de la Carxofa.

D’una altra banda, les places de la Constitució i del Santíssim es transformaran en una gran zona gourmet en què diversos restaurants i establiments comercials oferiran degustacions de tapes creatives que tindran la carxofa com a protagonista; i encara, vins, cerveses i licors singularment pensats per a maridar amb el plat de la jornada. A més, s’hi cuinarà una paella gegant d’arròs amb carxofes i s’hi habilitarà un mercat en què es podran adquirir productes de qualitat, tant alimentaris com d’artesanals.

Serà així com tradició i gastronomia es donaran la mà per tal de convocar els habitants de l’Horta, la ciutat de València i més enllà a gaudir d’una jornada primaveral, lúdica i laica que, com els antics porrats que se celebraven a la vora dels santuaris en determinades festivitats religioses, tindrà en l’aprenentatge i la convivència –en l’intercanvi d’idees, experiències i coneixements– un dels seus majors al·licients.