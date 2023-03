La tortura de despertar-se amb el 'Cara al sol'

La moció de censura de Vox contra el govern de coalició de Pedro Sánchez ha quedat, afortunadament, en res. Imaginen amb quin cos ens haguérem alçat l'endemà del llit sabent que, de la nit al dia, Espanya està liderada per un senyor d'extrema dreta, amb totes les seues polítiques reaccionàries, excloents, homòfobes, masclistes i racistes, per nomenar sols unes quantes, com a perspectiva de futur. La pujada del consum d'antidepressius disparada -encara més, la capacitat de la realitat per afonar-nos és infinita- i també l'eterna pregunta de 'com ha pogut passar açò'.

Avancem-nos. Ahir al matí escoltava les reflexions de la politòloga Ana López en Les noticies del matí d'A Punt i vull compartir-les amb vosaltres hui en este newsletter a vore que n'opinen. Portem anys amb el debat de què fer amb l'extrema dreta, també a la si dels mitjans de comunicació. N'informem o els obviem? Fem com que no estan o els normalitzem com el familiar tòxic de la família que no ens agrada gent però que existeix? Per a López més enllà del triomf o derrota de la moció de censura, el més destacat és l'enorme visibilització que la ultradreta ha tingut des que la va presentar. Cada vegada que s'apropen eleccions, els d'Abascal and 'company' provoquen un aldarull amb l'objectiu d'omplir titulars que, d'altra banda, mai tindrien. I ho ha aconseguit, principalment als mitjans conservadors de Madrid. Durant setmanes hem assistit atònits a reportatges, publireportatges i... entrevistes!!!! amb els seus dirigents i candidats. Fins i tot, als suplements i diaris del cap de setmana. Ni pagant pàgines de publicitat senceres haurien obtingut una repercussió semblant. Algunes accions, més enllà d'assolir l'èxit final, obtenen uns beneficis més rendibles pels altaveus que aconsegueixen que per l'acció en si.

Fem com que no estan o els normalitzem com el familiar tòxic de la família que no ens agrada gent però que existeix?

Perquè la realitat a la C. Valenciana és que Vox té un bon guirigall muntat. O no té candidats o els que ha posat ha generat tal rebombori que ha generat des de desercions a crisis internes. És curiós que un o una es llance a militar en un partit d'extrema dreta i no 'caiga' en la possibilitat que siga una dictadura. La ingenuïtat o les ganes de tindre un sou públic per a no fer res no entenen d'ideologia.

Despertar-se amb el 'Cara al sol'

I per si no n'hi haguera poc, per si no tinguérem suficient destarifo d'extrema dreta, a Carcaixent, a la falla Bressol de la Taronja no se li acut una altra cosa que emetre, durant dos dies seguits, el 'Cara al Sol' pels seus altaveus. El president de la falla diu que el va posar un amic d'un integrant de la comissió... a les tres i mitja del matí. Imagineu la gràcia. Esteu dormint plàcidament i de sobre -com diu aquell acudit- se vos posa una mala llet increïble o unes ganes d'envair Polònia que no sabeu d'on venen. I ahí està, l'himne de la Falange, símbol de repressió i tortura sonant pels carrers lliures del vostre poble. A la falla li recomane, com a mínim, que canvie els forrellats del seu casal i, com a màxim, que revise el fons democràtic d'alguns dels seus integrants.