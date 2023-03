Tota guerra és un camí cap a la tomba amerat de patiment, com glossa magistralment l’obra mestra del cinema “Senderos de gloria”, l’excel·lent pel·lícula de Kubrick. I passant de la metàfora a la vida real, hi tenim la invasió d’Iraq, l’aniversari de la qual recordem aquests dies. Per això el sentit comú, escàs com d’amics anava Mr. Bean, aconsella l’alto el foc a Ucraïna i negociar la pau en un conflicte que potser no tindrà punt i final immediat, però sí punts suspensius, ja que el camí de la pau sol ser un procés obert i inacabat.

En qualsevol cas, una pau inestable sempre és millor que una guerra que no porta res de bo: ni al vencedor, que ha de lamentar pèrdues humanes i materials; ni al vençut, que a més d’eixes pèrdues ha de suportar la humiliació de la derrota. La guerra sobre sòl ucraïnès alimenta l’escalada bèl·lica dificultant unes hipotètiques converses de pau. Rússia enviarà avions de combat MiG-29 en unes setmanes, Polònia farà el mateix els pròxims dies i l’OTAN desplegarà bateries de míssils el mes d’abril. “Més fusta, és la guerra!” és la consigna. Rússia envia submarins nuclears al Bàltic, diuen mitjans occidentals, com si USA i els aliats només disposaren de pólvores pica-pica. El risc d’una guerra nuclear és real perquè els dos bàndols, a diferència dels bons jugadors del set i mig, corren el risc de “passar-se’n” quan haurien de “plantar-se” i firmar l’armistici. El verb dimitir no sol entrar en el vocabulari de la classe política, però els implicats en la guerra haurien de conjugar-lo: Putin, per raons òbvies; i els dirigents de l’OTAN i de la Unió Europea perquè amb les sancions als russos ens castiguen a nosaltres més que a ells, perquè Rússia continua mantenint relacions normals amb la majoria de països, en contra del que esperaven, i perquè en lloc de buscar la pau han posat la directa malgastant els diners en armes. Davant tanta insolvència queden poques esperances. Així que, del desastre que s’aveïna, que ens lliure Déu si és que pot.