P Les voltes que pega la vida... qui ens haguera dit fa trenta-cinc anys que Ramón Tamames li donaria veu a una moció de censura a un partit hereu de Blas Piñar. Com diria en meu senyor pare “vivir para ver”. I té tota la raó.

Els del partit ultradretà no sé què nassos busquen utilitzant a un home com Tamames. Però tampoc entenc els motius d’un home com ell per fer-los de portaveu a la ultradreta. En fi, sols ells seran coneixedors dels motius que els han dut a formar tan estranya parella de ball.

El que està ben clar és que Tamames s’estima molt a si mateix. També està molt clar que allò de les lleialtats i la coherència no va amb ell.

Si el que pretenen la gent del partit ultradretà i ell és fer de dic de contenció perquè torne a governar l’esquerra, crec que estan fent el més espantós dels ridículs, perquè li han donat l’altaveu a Sánchez perquè traga pit de la gestió del seu govern. I en temps electoral, que ja es necessita tindre poca vista o poca estratègia política per a ficar al centre del debat polític una segona moció de censura que ja se sap que no prosperara en plena precampanya electoral.

Una malaptesa que, juntament amb la continuada marxa de dirigents del partit ultradretà, almenys pes aquestes terres, els pot passar una factura important. Recordem que porten com a candidat a la Presidència de la Generalitat Valenciana a un candidat condemnat per violència masclista. Una violència que neguen però que en aquest cas, no ha tingut cap escrúpol en practicar. Tot un exemple, també de coherència, com no podia ser d’altra manera.

Tampoc podem oblidar que el PP ha decidit, almenys mentre escric aquestes línies, mantindre un perfil baix i votar abstenció al moment de la votació i només els seus dirigents coneixeran els motius. Sembla que apunta a deixar totes les portes obertes per poder formar govern si és dona el cas. Però crec que amb la tradició de traïcions i acords deslleials als quals ens tenen acostumats, qualsevol cosa és possible en aquesta classe de gent vividora de la política.

El ben cert és que, a parer meu, més que dic de contenció (si és el que buscaven), el que estan aconseguint és fer un ridícul del més espantós que recorde. Sobretot quan la Comissió Europea, està avalant les polítiques econòmiques del Govern de Sánchez, amb totes les errades comeses, que n’hi ha i bastants, malgrat totes les crítiques rebudes per part de totes les dretes.

En qualsevol cas, en acabar les sessions de la moció de censura, continuarem com abans per la falta de suports a la proposta de la ultradreta, malgrat que l’haja defensat Tamames que, segurament serà recordat per la seua trajectòria política un pèl erràtica i incoherent al llarg de la seua vida.

Tots els partits quedaran reflectits en plena precampanya electoral i hauran tingut temps extra en tots els mitjans de comunicació que, de ben segur aprofitaran. Però cal recordar que aquests discursos no omplen els cabassos de la compra, ni abaixen els preus dels lloguers, ni donen menjar a qui no ho pot fer. Ni tampoc millora la qualitat de vida de les persones majors que no són tractades com cal a les residències.

Però això si, alimenta els “egos” dels que ho han proposat perquè creuen que poden actuar com a “salvadors de la pàtria”. Però això sí, només de la que ells volen, perquè no ens representen a eixos vint-i-sis milions de persones a les quals, alguns militars afins, ens volien afusellar.