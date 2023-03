La setmana passada, sota el títol «l’Inventari de sòl urbà i urbanitzable de la Comunitat Valenciana com a mecanisme per a atraure inversions», es van presentar les dades de sòl classificat al País Valencià. L’inventari era un compromís adquirit per la Generalitat Valenciana amb l’objectiu de millorar els estàndards de transparència, especialment en una matèria, l’urbanisme, en què la informació s’havia tractat durant molts anys de forma profusament opaca. Ara, per contra, tant la web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat com el visor de l’Institut Cartogràfic Valencià ofereixen esta informació -i molta altra d’útil- en obert. A més, amb la publicació de l’Inventari, també avancem en la digitalització de les dades urbanístiques.

Amb tot, un major coneixement de la realitat posat a l’abast de la ciutadania, professionals i administracions públiques facilita l’agilització dels procediments administratius i contribueix a una presa de decisions més adequada i conscient. En eixe sentit, l’inventari és, per damunt de tot i contextualitzat en el marc de l’emergència climàtica en què vivim, una ferramenta per a la reflexió des de l’objectivitat de les dades que el conformen.

Cal tindre en compte, però, que estes dades no són 100% exactes ja que poden existir afeccions determinants que, en este moment, no estan totalment contemplades. Caldrà, doncs, anar depurant la informació a mesura que superposem algunes afeccions que, com sentències fermes, proteccions ambientals o instruments de planificació territorial, impliquen no només l’adaptació d’alguns paràmetres sinó la desclassificació de sectors complets. Aprofundirem així en la transparència i seguretat jurídica que desitgem donar a la ciutadania.

Tot i eixe ajust necessari, les xifres que se’n desprenen suposen una imatge molt il·lustrativa de les conseqüències de la bombolla urbanística, que va sumar milions de metres a les previsions de creixement ja de per sí expansives de les dècades dels 70 i 80. Així, trobem que tenim 50.000.000 de m2 de sòl urbà no desenvolupat encara (SU) i 400.000.000 de m2 de sòl urbanitzable (SUZ) també pendent de desenvolupament. D’eixos vora 450.000.000 de m2 potencialment susceptibles de ser urbanitzats (suma de l’urbà i l’urbanitzable), al voltant de 341.000.000 ho són per a ús residencial i uns 88.000.000 per a industrial. És bastant evident, doncs, que no hi ha falta de sòl sinó falta de gestió.

Ara contextualitzem estes dades. El Pacte Verd Europeu, assumit pels països membres de la Unió, ens commina a treballar cap a un model productiu més respectuós amb l’entorn, atenent la situació d’emergència climàtica que vivim -i que el Consell va reconèixer institucionalment l’any 2019. El seu objectiu és aconseguir una Europa climàticament neutra a 2050, amb una economia pròspera però no agressiva amb el seu entorn.

En eixe marc, s’ha assenyalat la rehabilitació com el gran revulsiu econòmic per al sector de la construcció, atenent d’una banda la necessitat de millorar les condicions d’habitabilitat de la ciutat construïda -bé siga per aconseguir l’eficiència energètica o adaptar els habitatges a situacions sanitàries tan extremes com la covid19- i, de l’altra, la incongruència que suposa el creixement il·limitat de les ciutats, que respon més a interessos econòmics i/o especulatius particulars que no a veritables necessitats socials.

De fet, les polítiques del govern valencià en matèria d’accés a l’habitatge no es basen tant en la construcció de nous com en l’adquisició de ja construïts. Esta tendència a actuar en la ciutat construïda ja va ser recollida en la modificació 1/2019 de la Llei d’Ordenació del Territori Urbanisme i Paisatge i és central en l’Agenda Urbana Valenciana que aprovarem en breu.

Fer un ús racional del sòl, tenint en compte que el territori és un bé finit i no renovable, resulta extremadament important per encarar un futur de sostenibilitat i resiliència. No obstant això, la modulació dels creixements urbanístics a través de les desclassificacions de sòl urbanitzable, adequant-los a les necessitats reals de la societat actual, genera una de les resistències més persistents a què ha de fer front la transició ecològica i l’administració. Eixes resistències intenten justificar-se amb arguments sobre potencials responsabilitats patrimonials generades per enginyeria jurídic-urbanística -i amb molta retòrica i poc de forment, s’ha de dir.

És la mateixa enginyeria jurídic-urbanística-ficció que està al servei dels interessos d’uns pocs, que menysprea l’interés general, que menteix descaradament quan diu que el planejament és per a tota la vida però que, a l’hora de la veritat, encara no ha guanyat ni una sola sentència per responsabilitat patrimonial de l’administració. Ja ho advertia un informe de l’Advocacia de la Generalitat durant la tramitació del Pativel i també els tribunals van reafirmant eixa teoria que els drets urbanístics no existeixen fins que no es materialitzen.

La planificació territorial i urbanística és una potestat de l’administració pública que s’ha d’adaptar necessàriament als límits del planeta. L’Inventari ens pot servir com a base per encetar eixa reflexió, eliminar els excessos i encaminar la nostra legislació cap a l’aplicació de filtres als nous creixements des de paràmetres actualitzats i coherents amb la situació d’emergència climàtica. Això ens permetrà desempallegar-nos definitivament de la pesada motxilla de la bombolla, apostar exclusivament pels creixements realistes i útils i alliberar sòl per a allò imprescindible: el nostre futur depèn de la capacitat de preservar els béns i serveis ambientals necessaris per a la nostra supervivència. I això, per molt que vulguen fer-nos creure el contrari, no es cria entre el formigó.