Uno de los conceptos clave de todo el pensamiento de Nietzsche es el de síntoma. El filósofo alemán lo aplica para analizar realidades que han entrado en decadencia y hacen que todo a su alrededor se vaya marchitando y deje de ser válido para una vida plena y con sentido. Ahora bien, hay síntomas que son patentes, se expresan y se muestran de forma objetiva, pueden ser señalados porque se dan a diario, y tanto los medios como la ciudadanía tienen la posibilidad y el poder de analizarlos. Síntomas patentes de nuestra época son la soledad no elegida, el suicidio o la ansiedad. Ha costado detectarlos, pero ahora son tema de debate y tratamiento. Por otro lado, tenemos los síntomas latentes, aquellos que están, pero no se muestran ni se expresan de forma clara, se detectan sin saber hacia dónde van, ignorando las consecuencias y las intenciones que hay detrás. De ahí la necesidad urgente de las humanidades y en concreto de la filosofía. Ésta siempre ha resultado incómoda por descifrar los tentáculos del poder y por descubrir aquello que estaba agazapado, que no se mostraba, y con el ejercicio filosófico se ha acabado por mostrar. Un ejemplo clarísimo de este tipo de síntoma escondido y que dice mucho de la configuración del futuro de la sociedad a la que nos encaminamos es el intento de intervenir en las obras del novelista universal Roald Dahl.

Seguro que estarán enterados de la noticia. Pero pongámonos en contexto para entender lo que hay en juego y la barbaridad que se esconde detrás de lo que se ha intentado llevar a cabo. Expresión, sin lugar a dudas, de los peligros que vamos a tener que combatir en los próximos años en las aulas, en la familia, en la empresa, en los medios de comunicación… Muerto el autor en 1990, los encargados de gestionar su legado, el sello británico Puffin y The Roald Dahl Story Company, sugirieron adaptar sus libros al mantra del lenguaje inclusivo, esto es, revisar y laminar el sentido de multitud de pasajes únicos de obras como Matilda o Charlie y la fábrica de chocolate. Argumentaban que, para seguir disfrutando del autor, pero sin caer en términos como hombres gordos, mujeres feas o cajeras de supermercado. El revuelo ha sido tal que al final el sello y la compañía han reconsiderado su decisión, claro, por ahora. Hemos sabido que la todo poderosa Netflix estaba detrás porque ha abogado desde el principio por un lenguaje inclusivo y de corrección moral. La mismísima reina consorte de Inglaterra, Camila, salió al paso de la polémica con las siguientes palabras dirigida a los escritores y al mundo cultural: “Por favor, sean fieles a su vocación, y que no lo impidan quienes desean restringir su libertad de expresión o poner límites a su imaginación”.

Estamos ante un escritor que ha vendido más de 300 millones de libros traducidos a 60 idiomas. La peligrosidad de Dahl no está en su lenguaje que parece que no sea del todo inclusivo para ciertas modas de bien pensantes. No, la peligrosidad de Dahl y de la literatura como de la escritura, que no puede ser intervenida porque fue escrita en un contexto determinado que nos ayuda a entender situaciones y realidades humanas diferentes a las nuestras, es doble. La primera, los niños del universo Dahl tienen criterio propio, son libres y sufren la complejidad de la vida, sin paños calientes, enfrentándose a las autoridades falsas de los adultos que no respetan sus anhelos y sueños. La segunda, señala aquello que lo que la mayoría hace no tiene por qué ser lo correcto. Matilda le dice a su padre y le insiste en poder ir a la biblioteca porque es el espacio donde viven los libros. Su padre le cuestiona, con muecas burlescas, que para qué quiere un libro; su hija, sin pestañear, le contesta lo evidente, para leer. Su padre intenta romper ese amor, esa admiración que siente su hija porque quiere imponer su autoridad diciéndole a modo de pregunta: “¿Para qué quieres un libro si tienes la televisión?”. He aquí la peligrosidad de Dahl: que hace pensar, a mayores y pequeños, por eso es un clásico, de ahí que sea una barbaridad lo que han pretendido hacer y no han hecho, pero volverán. Todo es producto de la llamada cultura woke o cultura de la cancelación cuya definición más precisa es el intento y el hábito de aplicar juicios morales a obras de todo tipo. Este es un síntoma claro y preciso del revisionismo de la historia al que estamos abocados. Pero no es nuevo. Viene de lejos.

Jordi Pigem en su libro Pandemia y posverdad, comentando 1984 de Orwell y Un mundo feliz de Huxley, las dos distopías más importantes del siglo XX, que han descrito, casi al dictado, no sólo las sociedades totalitarias, sino los tics autoritarios en el seno de las democracias occidentales, radiografía lo que ahora se está llevando a cabo y apunta la intención que hay detrás y no es nada halagüeño: “El Estado tecnocrático de 1984 hace desaparecer la buena literatura. Es parte de su empeño en eliminar todo rastro del pasado, toda memoria de un tiempo de libertad y de vidas con sentido. Se conservan, eso sí, obras de autores conocidos como Shakespeare y Dickens. Pero sus obras originales son sustituidas por versione en neolengua, en la nueva lengua empobrecida, de modo que no digan ya nada profundo. Orwell sitúa la acción de la novela en un futuro 1984, afirmando que la pieza clave de su distopía, la neolengua, se hallará en construcción durante las primeras décadas del siglo XXI, es decir, en nuestros días”. ¿Les suena? Hoy, en el tiempo de todos, todas, todes, tots i totes, de géneros infinitos, de deconstrucciones de identidades y de realidades inventadas por una parte de la clase política y asumidas acríticamente por colectivos sociales, nos está abocando a una disolución paulatina de la cultura del debate, de la reflexión y el diálogo en torno a los problemas que vamos a tener que enfrentar y resolver en los próximos años. El magisterio de Orwell y Huxley nos enseña a que señalemos las distintas cortinas de humo que impiden que veamos las urgencias del presente que configurarán el porvenir de las nuevas generaciones.

Por último, si el caso de Dahl se hace efectivo, como en muchas otras obras, nos situaremos en un callejón sin salida que anulará de facto todo el legado del pensamiento crítico y hará que la sociedad civil esté a merced de ciertos poderes económicos, fácticos y políticos que marcarán nuestra agenda diaria y vital. ¿Por qué? La razón es muy sencilla: evaluar lo que ha sido la historia únicamente desde mi visión que lleva a una supuesta superioridad moral que implica la imposición de un pensamiento único. Leemos porque nos transporta a ideas y tiempos diferentes que nos posibilitan una interpretación más rica y diversa de la realidad. Si el pasado lo vamos a situar por el tamiz de nuestros límites y prejuicios morales, el diálogo y la cultura no son posibles. ¿Por qué tengo que seguir contemplando un cuadro de Caravaggio que, además de ser un pintor extraordinario, acumuló delitos en su vida hasta matar a un joven? ¿Por qué deberíamos seguir leyendo al marqués de Sade, filósofo clave del siglo XVIII, pero que fue acusado de torturar casi hasta la muerte a Rosa Keller, una mujer viuda, enferma y sin recursos? O el caso más hiriente: ¿qué hacemos con Mi lucha de Hitler? ¿La dejamos en barbecho porque contiene un lenguaje de origen racial y justifica la persecución, por dicho origen, de todo un pueblo y una cultura? En un mundo donde la verdad ha perdido su peso e importancia, donde sólo es verdadero lo que defiende mi grupo, mi colectivo, mi tribu, aunque sea falso, aunque estemos ante una barbaridad a todos los niveles, se requiere más que nunca la presencia de los clásicos de la literatura, expresada y pensada por hombres y mujeres que no tuvieron miedo a expresar las cosas como son y no como nos gustaría que fuera. La historia ha sido el espacio y el lugar donde se han puesto a prueba multitud de ideologías que violaban la realidad para imponer visiones del mundo que han supuesto la decadencia y la persecución de la creación y de la libertad. No olvidemos, pues, los síntomas, porque detrás de ellos nos jugamos mucho, el futuro de la convivencia y la pervivencia de toda una cultura.