Allà per la Ribera del Xúquer, la serra del Realenc és la part del terme de Carcaixent més singular, bella i secreta. Tot i no ser tan coneguda i afamada com la serra de la Murta o la vall de la Casella, el Realenc ofereix en conjunt, al viatger i la viatgera del segle XXI, un territori fascinant ple a vessar de sorpreses de gran valor cultural, paisatgístic i ambiental.

En aquesta serralada tan intimista per a la ciutadania de Carcaixent volen instal·lar una gegantina planta fotovoltaica d’unes 2.200 hectàrees. Els que porten endavant l’idea de fer aquesta instal·lació desconeixen miserablement el paratge. Per molt que en un primer cop d’ull i amb alguna que altra passejada distreta, la serra carcaixentina semble un ermot abandonat a la seua dissort i arrasat pels reiterats incendis al llarg de les darrers dècades, al seu si es deixen veure elements patrimonials naturals i culturals impagables. El llistat apabulla, ja que es descobreixen desenes de forns de calç; infinitat d’engolidors, coves, simes i avencs; caixes per treballar l’economia de la mel; dos habitatges d’estiueig dels antics comerciants de la taronja; set cisternes associades a les casetes i cases existents; quatre cases d’arquitectures tradicionals; desenes d’emplaçament de forns de carbó; carrasques singulars; pins de port considerable; un bon grapat de fonts i brolladors; bancals de tarongers i ametllers; mollons i fites de terme; bellíssims punts de vista panoràmics; raconades intimes on passejar amors furtius sincers; corrals de ramats de corders i cabres; camps d’oliveres abandonats, antics senders i camins històrics que comunicaven (i comuniquen) Carcaixent amb els pobles veïns. I més.

Actualment, passejat el Realenc podem observar els nous usuaris i activitats del segle XXI: persones que caminen i practiquen l’excursionisme a peu o de preparació de maratons, corredors de bicicleta de BTT o simples cicloturistas distrets, caçadors responsables i millors persones, els treballadors dels nous camps de mandariners i ametllers, punts d’observació astronòmica excepcionals... O siga, que en contra del que puga semblar a la major part de la ciutadania, aquesta serra del Realenc és un espai d’horitzons oberts ple a vessar de vida. I no sols de persones, ja que l’ha habiten també essers vius com els porcs senglars, les raboses, els conills, les perdius, les rates, les serps, milions d’insectes, bilions de microorganismes ... I la sobrevolen altivament les àguiles, els voltors, els xoriguers, els mussols i mils d’ocells de simple volar... I pel terra tot un mon de vegetació amb una fràgil però potent biodiversitat que permet que encara hui es recol·lecten herbes amb propietats medicinals. Vegetació que evita l’erosió i perduda de terra fèrtil.

I el viatger, al davant d’aquestes realitats amb noms i cognoms, imagina un futur per al Realenc molt diferent al de convertir-se en una macro planta fotovoltaica. Per què no imaginar un projecte d’agroturisme global que podria incloure: l’ampliació de l’actual Paratge Natural Municipal de l’Hort de Soriano-Font de la Parra, a tot el conjunt de la serralada del Realenc; la reconversió de l’agricultura dels seus plans interiors hui en conreu, en ecològic; la regulació sostenible de la cacera; la recuperació dels antics secans d’oliveres per elaborar oli ecològic; la conversió de les cases de Ribera i de Don Bernardo en hostatges rurals; la homologació dels senders hui senyalitzats; la recuperació i ficada en marxa d’alguns dels forns de calç; la recol·lecció de mel artesanal; la recuperació de la ramaderia i el pasturatge a ella associada per criar carn en ecològic... I més.

A bon segur que amb aquesta recuperació de la serra amb un projecte sostenible que inclogués aquestes propostes, la serra lluiria meravellosament serena i s’acabarien per sempre més els incendis devastadors o la terrible contaminació de les aigües del subsòl i de les terres amb més fertilitat. Probablement es crearien nous llocs de treball hui inexistents, que farien ben felices a les persones que s’ocuparen, i a aquelles que s’alimentaren amb tot el que la serra podria oferir en producció ecològica. A bon segur. Ara be, tot l’esmentat es ben incompatible amb la gran planta fotovoltaica que ens volen imposar. Així que cal lluitar i cridar ben fort: Salvem el Realenc! Ja que el es la muntanya sagrada de Carcaixent i un pulmó verd innegociable. Algú pot fer alguna cosa des de Generalitat o des del Govern Central. Auxili!!!!!!