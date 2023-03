És diumenge de Falles. Des de la terrassa del bar on he anat a parar, l’horta maragda competeix amb l’atzur del cel, i l’aire anuncia que la primavera ja fa cosquerelles a la panxa de l’hivern. Mentre celebre la fortuna d’habitar aquest espai de serenitat, una parella i el fill d’uns sis o set anys seuen a una taula veïna. D’immediat, la criatura trau una caixa de la motxilla del pare. L’obri i mira els adults somrients que, amb el cap, li semblen dir que sí, que endavant. El xiquet, el tresor a les mans, camina cap a la font que, casualitats de la vida, cau a tocar de la meua cadira. Ni per un segon dubte de les intencions del menut. Per això, quan acosta l’encenedor a la metxa del petard i l’encén; quan terra, copes i servidora senten el sacseig del coet en la pròpia carn, jo ja tinc les orelles tapades per evitar que el bombardeig em travesse els timpans.

A partir d’aquest instant, el dimoni de la pólvora no para d’esgarrar l’atmosfera amb una corrua de detonacions ensordidores que ens impedeixen xarrar, llegir o contemplar les musaranyes en pau, i que ens obliga a abraçar les pobres mascotes, paralitzades de terror. Mentre els progenitors del pirotècnic de Primària es delecten amb un plàcid esmorzar, la resta de la ciutadania, que també vivim ací, que també pretenem gaudir d’un ambient reposat, que també tenim dret a no veure’ns involucrats en activitats que no són del nostre gust, ens esforcem per controlar-nos i no llançar-nos en bloc a posar a remull a la font coeters intrusos i derivats.

Així i tot, ja veus tu, m’agraden les Falles. Les vaig descobrir de jove i em recorde amb els ulls oberts com a plats en la meua mascletà iniciàtica; amb un somriure d’orella a orella en entropessar amb els primers ninots; i amb ales al cor quan, més tard, vaig conéixer les bandes de música. El que continue sense entendre, però, és com una celebració (en definitiva no es tracta de res més que això), està legitimada per alterar-nos tant el dia a dia. No es podria conjugar, en el futur immediat, festa i mirament pel veïnatge? Actes multitudinaris en la via pública a diari i respecte a l’abast de tots? Mirem d’aconseguir-ho. Per favor. No som ninots.