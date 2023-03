A les dones i homes que hui ens representen perquè fa poc menys de quatre anys van estar en una llista electoral que els facultava per a formar part de l’òrgan que encarna la sobirania:

Les dones fa segles que exigim deixar de ser «objectes sexuals no identificats», quasi sempre sense nacionalitat plena, en el sentit de pertinença a un Estat que et considera «la seua» ciutadana i que, per tant defensa per a tu els drets consignats en la Constitució, tractats internacionals, convencions, etc.; per a ser subjectes constitucionals amb «quasi» igualtat. Diguem quasi perquè, per exemple, la presència paritària ha necessitat, a més del precepte constitucional, la reforma de la LOREG per a tindre el dret «[…] a participar en els assumptes públics directament o per mitjà de representants lliurement elegits en eleccions [...]» representant a la nostra Comunitat o Estat i, com es va evidenciar en l’anterior legislatura, impulsar l’actualització de les lleis per les quals es tria qui formarà part dels òrgans autonòmics; i del Reglament de les Corts, que malgrat que sempre va tindre un article 3, que propugnava la Igualtat, es va haver de reformar per afegir l’obligació de la composició paritària d’homes i dones en tots els òrgans de la Cambra. Com de difícil és la presencia de les dones i la nostra permanència.

Hui es votarà en les Corts una proposta important i decisiva per a la ciutadania de les dones, sabem ben bé que la nostra dignitat és per a totes o per a ninguna.

Ens referim, ja ho hauran suposat, a una iniciativa que avança cap a la llei d’abolició de la prostitució. Es tracta de fer el que es pot fer sobre aquesta matèria en l’àmbit competencial de la nostra autonomia.

Pot ser que moltes de les ocasions en què durant aquests quatre anys han exercit en el nostre nom s’hagen sentit emocionalment implicats amb el contingut sobre el qual es debatia i votava. Aquesta hauria de ser una d’eixes ocasions.

Com dones, els demanem que visualitzen i diferencien la situació de persones del seu mateix sexe, que saben el que és una relació lliure i consentida, de la farsa per a totes dues parts, tan diferent, tan degradant també per a totes dues, encara que les dones s’emporten la pitjor part. Es tracta de la situació de la pitjor esclavitud i els que són la part causant de la mateixa (no hi ha oferta sense demanda) comparteixen en grau extrem la degradació perquè envilint, s’envileixen.

Alguns volen pensar que és un treball, però algú el voldria per a si? O per a la seua mare, germana, filla, amiga...? Algú dels qui hui poden votar a les Corts presumiria en una reunió familiar, o a la junta de pares i mares, o prenent un café al bar, de ser addicte a la prostitució? d’anar-se’n a passar l’estona amb una dona prostituïda?

És per a pensar-s’ho: en l’últim ple abans de l’anomenada «festa de la ciutadania, que qui els votarà vaja sabent que són partidaris de l’esclavitud d’algunes dones, que no en tenen prou amb una relació d’igualtat, que necessiten sotmetre a una persona del sexe i, potser, de l’edat de la seua esposa, germana o filla, per a «esplaiar-se»?, «sentir-se homes»?

La veritat és que ens falten paraules per a descriure l’horror de l’altra part d’aquesta tragèdia, els sentiments d’aquestes dones que un dia es van creure lliures, ciutadanes plenes i iguals.

Mentre vostés voten aquesta proposta, el sindicat UGT-PV i la Federació de Dones Progressistes premiem a dones que han fet seues les iniciatives abolicionistes, com la consellera Bravo.

En la seua mà està que la Comunitat Valenciana siga territori d’igualtat i llibertat també per a l’altre 50% de la seua població.

Esperem que el seu vot per l’abolicionisme siga el primer acte de campanya davant les seues conciutadanes