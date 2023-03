En plena setmana fallera, la sala Goerlich del Centre del Carme va acollir la presentació del catàleg de la magna exposició que, amb el títol «Joan Fuster en el seu temps», hi poguérem visitar entre el 21 de novembre de 2022 –data del centenari del naixement de l’escriptor– i el 19 de març de 2023. I que comptà amb l’organització i la producció del Consorci de Museus i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca i l’Espai Joan Fuster. D’aquesta manera, el catàleg –que ha sigut coordinat per Francesc Pérez Moragón, comissari de l’Any Fuster, i dissenyat i maquetat per Marta Negre– ofereix una completa panoràmica biogràfica i bibliogràfica de l’autor de Nosaltres, els valencians. I, per a fer-ho, reprodueix un total de 275 imatges que s’acompanyen de nombrosos textos que han sigut redactats per Francesc Pérez Moragón i Salvador Ortells, comissaris tots dos d’una mostra que ha comptat amb l’aportació de professionals com ara Edelmir Galdón, també comissari; Susana Vilaplana i Vicente Samper, coordinadors tècnics; Juan Ramón Peiró, fotògraf; i Enric Alforja, documentalista.

Els nombrosos llibres, escultures, dibuixos, pintures, fotografies i documents que conformen el catàleg –i abans integraven l’exposició– han sigut distribuïts en dotze blocs temàtics: «Primers passos», «Un món menut», «Sempre als peus de les lletres», «Una mirada valenciana», «Provatures, interpretacions», «En paper de periòdic», «Observador implacable», «Influència i lideratge», «Professor, a classe!», «L’art com a fons», «El soterrament» i «L’Espai Joan Fuster»; set dels quals s’inicien amb les carismàtiques caricatures de l’homenot de Sueca que, en 1968, realitzà l’Equip Realitat. I, així mateix, cal destacar la presència de l’única pintura coneguda de Fuster, que porta per títol «Viatge del general Franco a la sífilis», data de 1950 i fou un regal de noces a l’amic i poeta Santiago Bru i Vidal. Durant l’acte de presentació, Marta Negre explicà que una de les coses que més els varen capficar, a Pérez Moragón i a ella, fou trobar una fotografia original, no convencional i poc o gens coneguda de Fuster que n’il·lustrara la coberta. I és així que el catàleg s’encapçala d’una divertida imatge d’inspiració daliniana –amb nas i bigot postissos– que evoca l’actitud entre iconoclasta i irreverent amb què, sovint, l’escriptor s’agradava de retratar-se. No us el perdeu.