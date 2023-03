Viejos, lentos, implacables

El fútbol es un juego viejo y lento que ha ido adaptándose a cada aceleración sucesiva de los tiempos modernos. El secreto de esa supervivencia fue simple. Siempre evolucionó desde el respeto al factor identitario y al arraigo que despertaba entre la gente. Los estadios se ampliaban, el deporte se universalizaba pero el fútbol era, sigue siendo, una expresión de cultura popular de la que cada aficionado se sentía protagonista y representado. La traca de Forment es el mejor ejemplo. No es un festejo de nostalgia arqueológica. Si desprende añoranza es cálida, vigente. Hasta la Avenida de Suecia no sólo acuden aquellos que vieron o escucharon EL GOL aquel 28 de marzo del 71. También se presentan los hijos y los nietos de aquellos testigos y aquellos que no habíamos nacido pero supimos del momento leyendo a los clásicos, de Hernández Perpiñá a Lahuerta. También adolescentes que consumen información en tik tok, tienen un equipo predilecto en la Kings League y que si siguen siendo del Valencia no es, desde luego, por los resultados del presente. Es por un legado que se puede comprimir en los 10 segundos de detonación y estruendo en honor al Forner d’Almenara.

Relacionadas La conexión salvaje de los goles de Forment y Baraja