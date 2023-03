Coincidint amb l’inici del mes d’abril, Xàtiva inaugura demà l’antològica sobre l’art de Manuel Boix. La retrospectiva preparada per Martí Domínguez promet emocions fortes en la capital immaterial dels valencians, tant per la magna obra de l’artista de l’Alcúdia, com per l’entorn dels cinc espais expositius del centre històric xativí, com ara els antics convents de Sant Domènec i Sant Agustí, els museus de l’Almodí i la Casa de l’Ensenyança, així com la plaça Calixte III, on s’instal·larà la sèrie delicada a la pilota. L’extraordinària Seqüència de les mans de pilotari que es mostren a l’edifici de CaixaBank de Pintor Sorolla demostren l’exaltació del nostre esport a les màximes quotes de popularitat. Ha estat un pioner a rescatar l’univers cultural que s’amaga entre les parets d’un trinquet.

Manuel Boix ha estat una peça clau en la introducció als anys seixanta del nou realisme. Una capacitat creativa que ha deixat petja en tots els gèneres plàstics que ha conreat. Interessant ha estat la seua relació amb la il·lustració, un dels arts essencials. Des que l’any 1980 li fou concedit el Premi Nacional d’Arts Plàstiques, i després d’una llarga estada a Nova York, la seua obra apunta a la millor diversitat creativa. Xàtiva mostrarà més de vuitanta obres de la trajectòria de Boix, com ara el retrat de Joan Baptista Basset, el militar maulet que va liderar la revolta contra Felip V. Boix, junt amb Heras i Armengol formen la trinitat de la modernitat del segle passat, i la capital de la Costera, que ja ha fet justícia amb el xativí, passa ara a rendir el merescut homenatge a Boix. Aquesta renaixença, reforçada amb el llegat de Raimon, converteix a Xàtiva en un punt cardinal del turisme cultural. En espera, com seria oportú, de l’espectacular Col·lecció Inelcom d’Art Contemporani de la família Quilis. El que demostra que la millor promoció de les ciutats és combinar el patrimoni històric amb les arts vives. Boix sempre ha defensat que la creació artística és una manera d’alterar la realitat, per millorar el benestar col·lectiu, així que ‘La llum de l’art’ s’instal·la a Xàtiva fins a l’agost.