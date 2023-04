Els gallecs diuen: eu non credo nas meigas pero haberlas haylas, o siga que no creuen que hi hagen meigas, (bruixes males), però les hi ha. Aquesta conjectura influeix i molt en la dialèctica gallega de dir res però també el contrari. Franco definí que la guerra civil que havia provocada era una croada, o siga una guerra santa, aberración que mantingué amb el nihil obstat de molts bisbes catòlics; també aconseguí que l’entraren a les esglésies sota pali. Quan morí (o no morí i es passeja cada nit pels camins amb una Santa Companya d’ànimes en pena) aquell tètric dictador tan catòlic es perpetuà i ens mantingué emmerdats socialment, intel·lecrtual, econòmica i fins i tot moralment, ien certa manera. hi perdurem. L’aclaparadora presència en la política d’altres gallec,s i assimilats, com Fraga Iribarne, Aznar i Raxoi, amb el concurs de les meigas. aconsella que fem un flash que rematarem amb Feixóo., que és l’actual candidat. Tots ells tenen com a denominador comú que són o es diuen catòlics, apostòlics i romans, però.

Fraga Iribarne, fundà Alianza Popular, que després rebatejà Partitt Popular. Era tan profundament catòlic, que quan el Vaticà condemnà l’ús dels condons s’apressurà a dir: toda mi vida he dicho verdades sin condón y pienso morirme sin ponerme uno. He intentat cercar altres frases d’ell i totes m’han semblat tan insubstancials com el seu encefalograma. A Fraga el succeí l’ ungit, José Maria Aznar, que era tan catòlic que eximi l’església de pagar tributs, fins i tot pels guanys dels lloguers de les seues ‘propietats’, una gran part de les quals se les havien autoinscrit, o siga furtat. Acabà absolutament repudiat pel poble, per haver-nos dut a la guerra contra l’Iraq, dient les mateixes mentides que el president americà, Bush..O siga que també féu coses que no eren catòliques, com mentir i prendre el nom de Déu en va. El personatge Raxoi i el seu equip dóna per escriure molts articles. Tan catòlics, mentiren i practicaren i deixaren fer totes les corrupcions que estan jutjant-se ara mateix. Ara li toca a Feixóo fer-se el gran catòlic, però s’ha passat al bàndol herètic dels evangèlics, cosa que haurà desplagut enormement el Vaticà. Les esglésies evangèliques són protestants i la secta que ballà els nanos a Feixóo i Ayuso a Madrid, és la més reaccionària i recolzen Trump i Bolsonaro. O siga,, ¿ara al PP són catòlics o protestants?