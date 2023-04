Lo del IES La Morería es terrible. El abandono del profesorado a su suerte hace tiempo que viene siendo un clamor. Ha explotado por aquí, pero el sistema hace aguas por todas partes. A los compañeros de La Moreria les están intentando tapar la boca a toda prisa. Han estado desatendidos mientras nuestros máximos responsables educativos alardeaban de planes de digitalización o se hacían fotos inaugurando nuevos institutos, pero en cuanto la noticia de la dimisión de su equipo directivo ha saltado a los medios, la administración educativa se ha puesto las pilas. Lo apañarán con un par de profesionales de pedagogía terapéutica y la promesa de un ascensor. Y empatía a raudales. Toda la que no habían tenido hasta el momento. Y los compañeros de la Moreria aceptarán las migajas que les dan, porque la desesperación es lo que tiene.

Pero levantar la alfombra para esconder el asunto no servirá, porque los problemas de los centros van en aumento, a la par que lo hacen la ceguera y sordera de nuestra administración educativa. Lo que no interesa ver es que lo que tenemos es un problema estructural que no se soluciona con más psicólogos o formación de los docentes, ni aumentando el número de informes y registros varios que tiene que rellenar el profesorado (burocracia, que sale muy barata). Se soluciona atendiendo las condiciones sociales de las personas. Y escuchando y haciendo caso a quienes están a pie de aula, el profesorado. Y con financiación. El anuncio de la puesta en marcha el próximo curso de un programa piloto de prevención de conductas suicidas basado en el modelo CASEL, «que no solo tiene en cuenta al niño sino a toda la comunidad que lo rodea» no hace sino confirmar lo anteriormente expuesto: un programa de educación emocional con más que dudoso fundamento científico que abundará en la búsqueda de soluciones basadas en el control de la emoción del individuo y dejará intocadas las condiciones sociales que lo abocan a su malestar. Subyace en este planteamiento una visión neoliberal, un coaching emocional importado del mundo empresarial que trata de entrenar al alumnado para que cambien sus percepciones antes que intentar cambiar sus condiciones de vida o estudios. Y mientras intentamos poner el enésimo parche a un Titanic educativo en pleno hundimiento, el proceso de mercantilización y privatización de la educación pública se sigue perpetrando por la puerta de atrás. Con maniobras de trilero, se despista a la ciudadanía para que mire el pajarito mientras se gestiona el vaciado de los servicios públicos. Y aquí no hay distinción de partidos. Los gobiernos tienen la tarea de gestionar el proceso de derribo. Lo harán con mayor o menor “empatía”, con mayor o menor repulsión, pero lo harán. Por poner un ejemplo, señalaremos los planes de digitalización de los centros educativos, una estrategia de mucho brillo, pero con un agujero detrás. De los cerca de mil millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) destinados al Programa para la digitalización del sistema educativo, más de la mitad son en forma de créditos que habrá que devolver. Pan para hoy y hambre para mañana. Pero no solo eso, los equipos informáticos conllevan un mantenimiento que los centros no se pueden permitir. La sustitución de equipos conforme se vayan quedando obsoletos y la obtención de software actualizado es otro jugoso negocio que queda comprometido para más adelante. Unido a la crisis energética y de materiales que está en marcha, la digitalización del sistema educativo es otra “brillante idea” que está destinada a fracasar, al tiempo que se despilfarran recursos a manos llenas para el beneficio de los de siempre. Es especialmente indignante ver cómo se emplea ese dinero mientras existen muchos centros que lo que necesitan es que les arreglen las goteras. O que les pongan un ascensor.

Y volviendo al programa piloto de prevención de conductas suicidas, también hay negocio detrás, porque no se ha realizado un estudio riguroso, ni se le ha encargado programa a la sanidad pública, muy tocada también por los recortes, sino a una empresa privada, con un coste cercano a 1.400. 000 euros, según datos de la Plataforma de Contratación del Estado. Sobre quién hay detrás de la empresa adjudicataria, vale la pena leer el interesante análisis que hace el docente Jordi Martí en su blog Xarxatic.com. Parches y ceguera, ceguera y más parches. Los docentes estamos apuntalando el edificio, pero somos la última barrera. No cuenten con nosotros para la demolición.