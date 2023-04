Xiquets i xiquetes, mestres, famílies, veïns i veïnes, és una il·lusió immensa la que em fa convidar-vos a tots i totes a Canals per a acollir-vos en una celebració tan significativa i tan especial com son les Trobades en Valencià.

Canals, com a poble històricament valencianoparlant, és un perfecte exemple del paper cada vegada més important que juguen reivindicacions com les que es fan a les trobades. Mentre alguns asseguren que hui es persegueixen altres idiomes, la realitat és ben distinta, i cada vegada son més els espais del nostre dia a dia on el valencià perd presència.

Les administracions, en aquest cas representades per l’escola pública, no imposem el valencià, sinó que treballem per preservar una llengua, la nostra, que tanta i tanta riquesa ens aporta, que vehicula una cultura i una forma de ser i de viure. Una llengua que, per la naturalesa dels temps que vivim, requereix més que mai el nostre ferm compromís perquè es continue transmetent de generació en generació.

A més a més, aquest any les trobades fan èmfasi en dues reivindicacions amb les quals em sent molt identificada. La primera, la de donar a conèixer el llegat de dones com Carme Miquel, referents no només de la lluita feminista, sinó també d’altres àmbits com la llengua o el que és el segon eix temàtic d’aquestes XXXI Trobades: l’ecologisme. La relació entre aquestes dues lluites ens pot servir d’analogia: com en el cas del valencià, és necessari un treball per preservar el nostre planeta tal i com el coneguem perquè així li arribe a les nostres filles i als nostres fills.

Però «Recuperem el verd» és un lema també dirigit a vosaltres, els i les alumnes que sou els principals protagonistes d’aquesta celebració, perquè des de ja comenceu a aportar el vostre granet de sorra. Estic segura que ho fareu, i que ens demostrareu el vostre compromís i la vostra proactivitat el 6 de maig al nostre poble. Vos esperem!