Ha costat recuperar la memòria democràtica trencant el silenci i l’ amnèsia imposada en altres moments. Hi ha entitats i iniciatives que venent recuperant noms de víctimes, obrint foses i restituint a les famílies les restes dels assassinats, tanmateix, s’editen llibres i estudis, i sobre tot, a nivells institucional hi ha una legislació que regula la matèria. Algunes iniciatives han estat acompanyades de polèmica, provocades pels irreductibles, com va ocórrer amb la retirada de els despulles del dictador de la Vall dels Caiguts, o al cas de la Creu del Parc Ribalta a Castelló, resulta,però, obvi que encara resta molt de camí per fer. Les circumstàncies,però, que acompanyaren el procés de la transició expliquen en part aquest retard en eixa recuperació de la memòria democràtica, no vaig a insistir, sols cal seguir i fer pedagogia.

Tanmateix a la memòria relativa a la experiència de la II República, la guerra i postguerra, caldria afegir tot allò que va significar l’ antifranquisme, una l’activitat que va anar gestant-se des finals dels anys cinquanta als setanta, a partir de la incorporació a vida social de noves generacions que no havíem viscut la guerra. És aquesta una activitat més propera en el temps,mi que alguns visquérem. Doncs, a hores d’ara, venen fent-se investigacions acadèmiques, així com també reconeixements diversos i homenatges. De tot això, tenim una visió filtrada pel present, puix com remarca l’ historiador Enzo Traverso eixe tipus de memòria «que es nodreix de les experiències viscudes, és eminentment subjectiva». Estan els arxius i la premsa, que son papers fets per la mateixa dictadura, no obstant, existeixen buits rellevants, resta la memòria de les persones que d’una o altra forma hi participàrem en la «lluita», i en aquest punt voldria apuntar alguna observació. Hi ha un consens sobre com les dècades dels anys seixanta i setanta, van estar les més importants en quant l’activitat contra la dictadura, no obstant, part de les aproximacions que es fan solen donar protagonisme a opcions i persones en funció del present, deixant de costat a altres sectors o protagonismes que també hi érem presents. La tendència general és posar de relleu els colps repressius ( presó, acomiadament laboral, tortura, multa...) centrant «els mèrits» a la militància comunista oficial, ignorant a la resta. Efectivament, va haver-hi opcions especialment castigades, amb líders i noms coneguts, però, al meu parer es deixa de costat a gran quantitat de gent anònima que en algun moment jugà un paper en el dia a dia. Existiren complicitats, molta solidaritat i generositat, i també pluralitat de militàncies. Tanmateix, i hi ha un espai humà que sol restar un tant oblidat, és el de les dones i famílies de les víctimes de la repressió. Així, tinc present com sempre a les portes de les presons, cercant solidaritat, fent front a les necessitats econòmiques, estava la companya i la família, la seua tenacitat i fidelitat van contribuir a la continuïtat del moviment.

Cert, resta feina per fer, desitgem, que amb el temps, i la tasca en curs, la nostra societat majoritàriament accepte la memòria democràtica: repressió, dictadura i l’aportació del antifranquisme, així com en tant que moviment plural, espontani o no, creant les condicions del procés cap la democràcia. Eixa acceptació que esperem, significarà la superació del sectarisme històric que venim arrossegant.