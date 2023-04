No podemos comprender aquello que no podemos ver. Después de una gira por 30 centros educativos de Secundaria hablándoles a los chicos sobre el problema que supone la construcción de la masculinidad, sobre la violencia que nosotros, los varones, reproducimos en nuestra vida pública y privada, leo en Levante-EMV que «el alumnado tendrá voz para decidir las normas de convivencia en clase». Estoy muy curtido en trabajar con adolescentes, necesito escucharlos, que opinen y que sean críticos. También quiero darles un discurso alternativo al oficial, a saber: la manosfera, redes sociales, pornografía, influencers, Ana Obregón, Romas Gallardos, etcétera. Y uno se encuentra que la mayoría de chicos incorporan a su imaginario aquello que dijo J. J. Rousseau en Julia, o la nueva Eloísa: «la mujer nace para hacer la vida fácil y agradable a los hombres». ¿Alguien piensa que las normas de clase serán el resultado del diálogo, el debate y un consenso entre ambos sexos? ¿O serán impuestas por quienes ostentan el poder y los espacios, siempre hombres? Pensarán que el profesorado mediará y guiará a la chavalada, pero, ¿estará capacitado para lograrlo sin una estructura mental coeducativa? No todo el mundo lleva a mano las gafas violeta. Y la coeducación es mucho más que formación y buena voluntad, la coeducación consiste en revisar o revisitar cada situación, cada escenario, cada idea, cada relación entre chicos y chicas desde la estructura patriarcal que habita el mundo, las aulas y las mentes. Para transformarla, obvio.

La desigualdad atraviesa las relaciones entre chicos y chicas de cualquier instituto de Secundaria. Cuando pido a los chicos que salgan a interactuar conmigo, siempre, en distintos escenarios, se levantan ufanos entre aplausos de sus iguales, vítores, fragor. Las chicas raramente se exponen en público y, cuando lo hacen, prefieren hablar sentadas en su silla, discretamente, evitando la mirada de un público patriarcal que las juzga y somete. Hay una violencia estructural que atraviesa todos los centros educativos. ¿Cómo darle valor y rango democrático a una normativa aparentemente consensuada entre el alumnado cuando un sexo oprime al otro? ¿Quién manda? ¿A quién beneficia? ¿Tendremos en cuenta el criterio y la voz de ellas o dejaremos que la masculinidad hegemónica, el poder de los varones, decida unánimemente esas normas? Tengamos un poco de sentido común coeducativo. En muchos grupos encontramos delegados y no delegadas porque los chicos desean el poder y ellas renuncian a ejercerlo ya que nadie las anima a presentar su candidatura. Un/a docente comprometido/a creará un clima de igualdad en el que se reivindique la necesidad de presentarse como delegadas a las chicas. A otros, desde luego, les pasa desapercibido esa ocupación patriarcal de los espacios. Así que, si las normas de clase las decide el alumnado, téngase en cuenta que hacerlo sin coeducación logrará mayor poder de los chicos y mayor invisibilidad de las chicas. Ellos disfrutarán de privilegios y harán ley su voluntad. Ellas sufrirán resignadas, como siempre, distintas violencias. Un decreto de convivencia pero no entre ambos sexos, sino contra el segundo sexo, ya saben… ¿Y el profesorado qué piensa?