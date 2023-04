Existen cierto tipo de convicciones asumidas que perviven en gran parte del imaginario colectivo pese a que, con apenas un leve soplo al polvo gris que las cubre, pueda verse una superficie de muchos más colores.

La centralización de determinadas políticas nos ha llevado a caer en ese error en muchas ocasiones y hemos llegado a considerar una pequeña parte de algo como un todo. Madrid entendida como España y a su vez, Madrid centro entendido como su totalidad. Pero la realidad es más poderosa.

Más allá de los distritos del centro de las grandes ciudades e incluso de sus periferias urbanas, miles de municipios que componen el conjunto del territorio están llenos de vida y actividad hasta el punto de no necesitar siquiera soplar los ítems polvorientos que, por acción u omisión, les ha difuminado en muchas ocasiones. La vertebración territorial está viniendo a través de la cultura, aunque existan muchos focos pendientes de ajustar.

Creencias de ese tipo se reproducen a otras escalas por toda la geografía española y también, por ende, en ‘la terreta’. Si de Madrid centro utilizamos la M-30 como elemento de corte centralizador, en el caso de València dudaría si decantarme por la V-30 o no hilar tan fino para que la vista nos llegue hasta el by-pass. En cualquier caso, la atención no suele alcanzar la infinidad de elementos de todo tipo y culturales en nuestro cometido, pero ello no significa que su labor no sea de un nivel sobrecogedor.

Un ejemplo muy reciente son los dos primeros videoclips de carácter profesional que la Orquesta de pulso y púa Villa de Chiva acaba de estrenar. Su lanzamiento no quiso ser con una cuenta atrás en YouTube ni tampoco en un directo de Twich; optaron por una proyección exclusiva en la gran pantalla del Teatro Astoria de Chiva, en su pueblo, con su gente.

La Orquesta Villa de Chiva bebe de la tradición que la música de cuerda tiene en el municipio desde hace décadas, constituyéndose la Rondalla Chivana en el año 1981 hasta que en la década de los noventa se formalizó como orquesta de pulso y púa. Juega un papel transversal que entrelaza a multitud de generaciones con el escrupuloso cuidado de la música tradicional y alguna que otra revolución musical.

Su capacidad de adaptación de obras sinfónicas a la música de plectro y una cuidada esencia de la música tradicional valenciana y española, nos hace dudar a cualquier espectador que se trate de una entidad amateur.

Un público absolutamente entregado lo confirmó el pasado fin de semana en el estreno de los dos citados videoclips. Las obras escogidas han sido ‘L’italiana in Algeri’ de Gioachino Rossini y ‘Tierra de sueños’ de su propio director Francisco Abellán.

Estas cualidades y una inquietud permanente por seguir creciendo musicalmente, les ha permitido recorrer gran parte de la geografía española con multitud de conciertos, certámenes y festivales. También desde hace unos años han iniciado sus andaduras por Europa, cosechando un tercer premio en el Certamen Internacional de Trento (Italia) o conquistando el teatro Videópolis de Disneyland París (Francia).

Es recomendable ajustar muchos focos para que apunten con mayor frecuencia lejos de los epicentros y así seguir reafirmando que la descentralización de la cultura actúa como un elemento de vertebración territorial más poderoso que las propias infraestructuras. Lo está demostrando la Orquesta de pulso y púa Villa de Chiva desde hace tiempo y todo apunta a que lo mejor está por llegar.