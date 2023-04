A ra que ens envolta el contrast noticiós entre les llums clares i les sensibilitats de la primavera, i els focs tràgics provocats per la desídia ecològica en totes les estacions i països, i per les guerres i crims que «tu ja m’entens», parlem de pintura. I aprofitem un moment la celebració dels 200 anys de les «pintures negres» de Francisco de Goya, el centenari de la mort de Joaquim Sorolla, i el cinquantenari del decés de Pablo Picasso.

Així que pensem en Goya deixant la Quinta del Sordo, i fugint de l’absolutisme d’Espanya imposat per la invasió francesa, per a refugiar-se a Bordeus -on ja, exiliat, moriria. I tornem a mirar Saturno devorando a un hijo: l’horror humà del vell devorant atroçment un jove o una jove. I vinculem-lo al Duelo a garrotazos, la més evident explicació de la situació política i social, potser de sempre, però d’ara també: garrotazos militars o garrotazos comunicatius.

I sense massa distància pictòrica o ideològica, aportem els móns inesgotables de Picasso, començant pel Guernica. Per l’evidència crítica contra els crims de la guerra, que ell reforçà amb la creació del símbol universal del colom blanc amb un bri d’olivera al bec, adoptat en el primer i únic Congrés Mundial per la Pau. I també per les riqueses geomètriques i cromàtiques de la millor pintura contemporània: l’observació ingènua o crítica del món, les relacions humanes, els gestos i les anècdotes de cada dia. Ell, Picasso, que morí en exili.

Ah, i celebrem la primavera amb les tonalitats amables, sense enganys, i en un present ombrívol o lluminós dels sentits i les idees, segons aconsellava Joaquim Sorolla, el valencià que emigrà i morí a Madrid, la ment posada en els mediterranis Xiquets a la platja valenciana, o en els murals regionalistes de la Hispanic Society de Nova York.

Aprofitem la primavera de la pintura. Les anècdotes històriques no poden banalitzar la qüestió del combat o la companyia diària de la llum -de les llums-, i del color -dels colors i les seues lúcides o eventuals incitacions. Ni de la perspectiva i el punt de vista de la relació entre cada quadre i el seu autèntic marc: el paisatge dels malsons humans, les creacions o els crims i els plors, o la sensualitat i el dret social a la placidesa i els petits detalls físics de cada dia.