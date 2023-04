El teatre de la política viu també una Setmana de Passió en la que he repartit així els papers: Pedro Sánchez fa de Jesús per ser l’únic que ha caigut tres voltes i ha aconseguit alçar-se. Primera caiguda, 2016: el tiren de líder del PSOE i tot seguit guanya les primàries. Segona caiguda: dimiteix de diputat per no fer president Rajoy i guanya després la moció de censura. Tercera caiguda, 2019: no té majoria, però pacta i és elegit president. Com diria José Mota, «No te digo que me lo mejores, iguálamelo».

Isabel Díaz Ayuso és Maria, mare de Jesús. Potser algú s’estranye per assignar-li eixe paper i es pregunte: per què? I jo, que quan ella parla veig la gent mirant-se-la com si escoltaren la Marededeu, pregunte: per què no? És tan venerada que acabarà donant nom a qualsevol Verge. Si a Colòmbia reten culte a la Mare de Déu dels Sicaris, a la que posen ciris pinxos i matons, per què Madrid no pot tindre a Nostra Senyora del Vermudet, sota el patrocini de la qual puguen acollir-se baristes i cantiners?

Yolanda Díaz és Maria Magdalena. Per a uns, perquè és el Grial, nom en clau de Maria Magdalena segons el Codi Da Vinci. I per a altres, perquè si fracassa a les eleccions ja vindrà plorada de casa, com qualsevol magdalena que es preï. Ah!, i que partidaris i crítics no sacralitzen les primàries com si foren l’ungüent de serp que cura tots els mals. Les primàries obertes més cèlebres van tindre lloc fa 2000 anys, i les va guanyar Barrabàs i no Jesucrist.

Felipe VI és Pilat que sempre es renta les mans al discurs de Nadal. Toni Cantó és Judes (hui et besa i demà et posa les banyes). José Luís Ábalos és el Cireneu que ajuda Jesús a portar la creu i després: de desagraïts el món n’és ple. Zaplana és Barrabàs, que al cap i a la fi també fou excarcerat, i Ramón Tamames és Pere, que jura fidelitat al PCE abans de negar-lo. I si no pose nom als lladres que acompanyen Jesús en la creu no és per falta de gent que done el perfil, sinó perquè n’hi ha tants que no sé a qui triar. M’ajudeu?