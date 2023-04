Todo a la vez en una izquierda confundida

Disculpen pero no puedo evitar escribir bajo el influjo de Todo a la vez en todas partes, que he visto ahora y que me sitúa en ese lado del mundo de a quienes les parece, como poco, interesante. La película es de este tiempo. Quiero decir que refleja una sociedad perdida, desorientada, confundida de valores y donde todo se mezcla sin mucho criterio, sin tener claro si es el fin o el principio de algo, si vale o no vale, si el panorama es para reírse de nosotros mismos o para rebelarse, si la bondad aún puede ganar o todo está perdido. Pero esto se supone que es una columna de política y no de cine. Hablaba de la película de marras porque plantea una realidad distorsionada en distintos universos que afectan unos a otros. Difícil de entender, sí, pero para eso están los creadores, para romper moldes y que cada uno entienda lo que le parezca.

Adonde iba es que esta cuestión de los universos distintos a la vez y en todas partes se puede aplicar al proyecto de Yolanda Díaz y a todo lo que está generando en la izquierda. Porque la vicepresidenta está actuando en el universo de unas elecciones generales de final de año y los partidos de izquierda valencianos están en un universo anterior, el de unas autonómicas y municipales reñidas y complicadas. El problema es que no son burbujas separadas, sino que un universo afecta a otro, lo que pasa en uno no puede ser imperceptible en el otro y la suma en uno puede acabar en resta en otro. Así, Díaz ha lanzado con fuerza su Sumar pensando en las generales y sin Podemos. Y lo que hoy parece claro es que entendimiento con estos no habrá ya antes de las autonómicas. En función de lo que pase, harán. Pero claro, en el universo previo de las elecciones valencianas, el panorama que se presenta ahora más que de suma es de división. Todo este sonido sumatorio es vigorizante e ilusionante, pero de momento deja al Podem del candidato Héctor Illueca debilitado y sin cerrar un acuerdo con la Esquerra Unida de Rosa Pérez que ahora parece incluso más difícil. Estamos a menos de dos meses del 28M y, hoy por hoy, antes de sumas hipotéticas, el votante a la izquierda de Ximo Puig se puede encontrar con tres ofertas: Compromís, Podem y EU. Y ese escenario podría ser una auténtica película de terror para las expectativas de un tercer gobierno de izquierda. Porque, ¿puede Podem resistir solo sin el aliento de Díaz, sino más bien con esta dando cariño a Compromís? ¿Pueden Compromís y PSPV sumar ahora el posible voto de ilusionados con Yolanda Díaz que se bajen del barco morado? Parece difícil. Así que quizá Sumar pueda fructificar con éxito de crítica y votantes en el universo posterior de las elecciones generales y llevarse entonces el Óscar de la política española, pero en el universo que nos preocupa ahora puede resultar un elemento distorsionador y debilitador, porque a la vez que ilusiona confunde a los votantes, que pueden llegar perdidos a la hora de enfrentarse a las urnas el 28 de mayo. Pero quién sabe. Igual soy yo el que ha perdido la conexión con los universos de hoy.