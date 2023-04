La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se encuentra en pleno apogeo ante los procedimientos de cambio de nombre y sexo registrales por la aplicación de la ley 4/2023 de 28 de febrero, aflorando en tales operaciones dificultades y puntualizaciones a precisar y constatando la pavorosa carencia de un registro civil electrónico único que agilice tramites al igual que la insuficiente formación e información en los Registros Civiles obligados a indicar correctamente cualquier puntualización a personas solicitantes. ¿Qué consecuencias jurídicas conlleva la citada rectificación? ¿Se informa pertinentemente sobre la asistencia sanitaria, social, laboral, educativa y administrativa? ¿Existen medidas tangibles contra la discriminación? ¿Se promociona el respeto y la igualdad de trato a las personas trans? ¿Se informa sobre entidades de apoyo a las personas trans? Los derechos que derivan de la nueva condición legal ¿se respetan? ¡Basta ya de piruetas demagógicas!

En un futuro donde la robotización e inteligencia artificial estarán en el centro de las cosas, ni tan siquiera la obcecada imposición del binarismo en sistemas hereditarios de poder sobrevivirá tal como se entiende, un escalofriante desarrollo científico encauzará a las proles hacia otros diseños sociales poniendo la supervivencia en el foco.

Con la nueva ley se conserva el mismo número en el DNI y la titularidad de becas o contratos suscritos, en los documentos oficiales anteriores a dicha ley constará el nuevo sexo registral, se puede solicitar la reexpedición de títulos o documentos, tanto públicos como privados, la inscripción registral no influirá en la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tanto si se es víctima como persona agresora, también se conservan los derechos patrimoniales anteriores al registro. ¿Existe posibilidad de reversión? Tras seis meses de la inscripción se podrá hacer, pero al solicitar una nueva rectificación será mediante un procedimiento judicial. ¿Darán la talla las Comunidades Autónomas responsables de competencias en ámbitos como sanitario, educativo, deportivo, situación legal y otras áreas?

¿Cuándo se pondrán las pilas en Castilla-La Mancha y Castilla-León actualmente a la cola en derechos de las personas transgénero? El discurso de odio es patente y ubicuo, como las amenazas de toda índole por parte de madres que acusan a las asociaciones de apoyo a la infancia y adolescencia transgénero de obligar a sus criaturas a cambiar, a mutilarlas, todo ello aderezado por la imprescindible manipulación en medios de comunicación. A día de hoy, en España, un porcentaje altísimo de personas no entiende la básica diferencia existente entre género y orientación sexual. Colectivos como Crysallis realizan “la formación que no hace la Administración”, refiere Raquel perteneciente a tal Asociación la cual lleva a cabo charlas de formación al ser requeridas por colegios, escuelas infantiles, institutos y en los grados estudiantiles. Punto relevante es la formación en diversidad del futuro profesorado.

¿Realmente se defenderán los derechos laborales de las personas trans por parte de empresas y espacios de trabajo? ¿Personas trans son efectivamente asistidas correctamente, con o sin cambio registral? ¿Qué clase de apoyo objetivo contemplan ofrecer las Administraciones?

Crysallis (Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans) nació en dos mil trece a raíz del contacto mediante redes sociales de diez familias, actualmente, tras una década, con delegaciones en todas las Comunidades Autónomas incluida Melilla, cuenta con dos mil quinientas familias; en Navarra y Euskadi existe su homóloga Naizen. Visibilidad de la infancia trans y la escucha son puntos relevantes para salvaguardar los derechos humanos. “Mi familia mola porque tiene niñes trans”,

¿Despatologizar? “¡Sacad mis genitales de vuestros manuales!”. ¿Normalizar? ¿Cuándo? Argentina y Noruega reconocen la autodeterminación en el reconocimiento de la identidad de género.

Para desbloquear negociaciones interministeriales tanto Crysallis como FELGTBI+ y la Fundación Triángulo han aportado información consistente sobre las necesidades del colectivo, no hay que olvidar que en el año dos mil siete con la Ley 3/2007, posteriormente declarada anticonstitucional, se relegó a la infancia y juventud. ¿Por qué van de la mano de la regresión enmiendas presentadas por entornos políticos tenidos como progresistas? “El suplicio ante los forenses se sirve en bandeja” ya que la enmienda direcciona a un procedimiento judicial a menores de doce a catorce años o de doce a dieciséis años sufriendo exámenes enfermantes. La ley 8/2021 de 4 de junio especificaba que: “los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que su orientación sexual e identidad de género sentida o expresada sea respetada en todos los entornos de vida”. Con la ley actual, “si eres menor de doce años sólo puedes cambiar tu nombre, si eres menor de dieciséis años deciden por ti”. ¿Por qué dicha ley no cubre a todas las personas por igual mostrando exclusiones? “Nos deja un sabor un poco agridulce” se lee en el manifiesto. El actual gobierno de coalición ha prestado oídos a los derechos de las personas transgénero, derechos que habían pasado desapercibidos o peor aún, desdeñados, a dia de hoy hay personas ofendidas porque se pide que la ley abarque a personas no binarias.

Insultos a través de las redes sociales desparraman el odio, tristemente tan de moda, como herramienta de desgaste y desorientación ciudadana. “Les sale muy barato agredir”. Bollera, travelo, marica, parece que la atonía enraizada en el criterio popular se espabila con los “más sucios trapos de portera” tal como acuñaba el magnífico periodista Jesús Quintero. “Hay mucha gente que no sabe por qué estamos aquí” comentaba Alex voluntaria de Lambda. Con el Lambdapalabra conocer la terminología inherente al colectivo LGTBIQ+ es un divertido juego que agiliza el reconocimiento normativo de un glosario ajeno a la cotidianidad que al surgir se tiñe de descalificación, sensacionalismo o panfleto. Bandera no binaria, bandera multicolor LGTBIQ+, banderines de Podemos, Lambda, bandera trans y una gran pancarta pendiendo del balcón consistorial con la lectura. “Ley Trans para todas, todos y todes, faltan las personas menores, no binarias e inmigrantes” acompañaron la concentración valenciana por el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, término que engloba “a personas que se identifican como transgénero, transexuales, travestis, género queer, agénero, variantes de género, no conformes con el género (…) no tiene que ver con la orientación sexual (las personas transgénero pueden tener una orientación heterosexual, homosexual o bisexual)” escribe el licenciado en Filosofía y Teoría de la Literatura Carlos Sanguino. Cerca de cinco mil personas fueron víctimas de crímenes de odio, un cuarenta por ciento de profesionales sufren discriminación laboral y el hostigamiento de las autoridades es notorio en muchas naciones hacia las personas transgénero, en veinticinco países europeos “exigen un diagnóstico de salud mental para el reconocimiento legal de género” reseña el también miembro de Amnistía Internacional.

“No hay feminismo sin mujeres trans”, “Queremos ley trans también para migrantes”.

Eminentes científicas son mujeres trans: Sophie Wilson ingeniera informática inglesa diseñó el primer chip de ARM ARM para ordenadores personales, Mary Ann Horton informática estadounidense precursora de Internet, Elena Long física norteamericana y docente en la Universidad de New Hampshire, Brigitte Baptiste al frente del Instituto Humboldt bióloga colombiana y medioambientalista ganadora de una beca Fullbright, Dani Gutiérrez bioingeniera mejicana, ellas e innúmeras personas transgénero han sido y son responsables de inefables avances para la humanidad. A más mujeres diversas luchando por el bien común, más probables seran los resultados positivos. “El orden patriarcal se basa en el pensamiento binario para justificar la separación y jerarquización drásticas de la masculinidad y la feminidad”, detalla en un concluyente artículo el doctor en Literatura Roberto Suazo. Hacer frente común siempre resuelve mejor. Conscientes de que la denominada “ley trans” ha costado mucho de aprobar, los colectivos reconocen que es útil, aunque hay personas que se han quedado fuera, “vamos mejorando pero hay mucho desconocimiento, a partir de ahora será un poquito más fácil” apunta Alex.

El pueblo sumerio, inventor de la escritura, en el cuarto milenio antes de Cristo, adoraban a un ser no binario, “la diosa barbada”, llamado Inanna, más tarde denominado Ishtar.

¿Por qué en ciertas instituciones educativas, fundamentalmente amparadas en credos, se persigue, ridiculiza, cuando no se trata de anular forzosamente, la diversidad de género de un silenciado alumnado? Dolly Van Doll, nombre artístico de la artista y empresaria Carla Angela Follis creadora de La Belle Epóque, fue registrada al nacer como Carlo Follis, en su biografía titulada De niño a mujer relata: “Cuando los chicos jugaban al fútbol y me obligaban a participar, a pesar de que lo odiaba, me llamaban feminucha y Lola. No sé por qué me llamaban así, pero yo pasaba mucha vergüenza cuando, haciendo gimnasia, tenía que saltar y correr con toda la energía y vigor del que era capaz, pero los chicos que estaban en las gradas gritaban: “¡Lola… Lola!”.