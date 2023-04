Quan la meua iaia Vicenta, una dona plena de saviesa malgrat no saber «de lletra» com ella mateix deia, contestava a les meues demandes d’alguna joguina amb la dita «amb diners torrons» estava referint-se a coses que es poden comprar amb diners, però, segur que mai hagués imaginat que, com passa ara, a més a més dels metafórics torrons, amb diners també es podrien comprar fills mitjançant un mercat de ventres de lloguer. Els desitjos, legítims, de moltes parelles per tindre fills i perpetuar la nissaga, barrejats amb les dificultats legals i burocràtiques de les normatives d’adopció han fet néixer un nou negoci : el de les empreses dedicades al lloguer de ventres en els que unes dones, generalment per necessitat de diners, portaran i faran créixer una criatura que, una vegada nat, entregaran a la mare, o als pares, que han pogut pagar els, generalment, costosos honoraris de l’empresa intermediaria. Un negoci com un altre on a canvi d’un preu reben un producte, en aquest cas un fill.

Som una societat de lliure mercat, per tant moltes persones deuen pensar que amb els seus diners poden adquirir el que desitgen, però aquí ens trobem amb uns límits étics, tot no es susceptible de compraventa. Per això a Espanya està prohibit el lloguer de ventres que, en mans de les empreses que ho faciliten en altres països, no deixa de ser una explotació reproductiva que la llei considera una mena de violència contra les dones. El Tribunal Suprem ha aclarit que els ventres de lloguer son una variant de la compra de nens i nenes i per tant no poden ser acceptats jurídicament. Generalment els contractes firmats entre la mare gestant i els que es quedaran amb el nen o nena producte de l’embaràs contractat son uns contractes «lleonins» on aquestes dones queden privades dels seus drets més elementals. Malgrat que aquesta pràctica dels ventres de lloguer está prohibida a Espanya un buit en la legislació permet que, gràcies a una instrucció jurídica del 2010, aquests contractes celebrats a l’estranger es poden regularitzar mitjançant la inscripció del nounat al Registre Civil.

Son moltes les persones, unes, més o menys famoses i altres, gent que, fins i tot haurà demanat un crèdit bancari, que han passat per les empreses intermediaries en el lloguer de ventres fullejant els catàlegs per triar la persona que durant nou mesos durà al seu ventre el fill pel que han pagat una bona quantitat de diners. Ara la notícia ha esclatat perquè una coneguda actriu als seus 68 anys ha decidit tindre una nena utilitzant un ventre de lloguer. Els avenços en el camp de la reproducció assistida han permès que les dones siguen mares en edats molt avançades. La maternitat, per mi també la paternitat, en edats avançades no es aconsellable ni tampoc natural. Abans quan un pare, ja gran, tenía un fill es deia que no el veuria fer la «mili», ara ja no hi ha «mili» però una mare de 68 anys té tots els números per perdre’s els primers mals d’amors de la filla. Cal pensar, també, en la felicitat i el benestar del fill encarregat, a una certa edat, a un ventre de lloguer.

I mentre açò siga sent un delicte al Codi Penal espanyol la gent amb poder econòmic continuarà viatjant als USA i altres països on aquesta explotació de la dona es legal, mirant als catàlegs les fotos i el historial de la dona que, mitjant un pagament, els llogarà el seu ventre. Ja ho deia el Dret Romà «Do ut des», et done perquè em dones. I tal vegada dins de vint anys tindrem uns magatzems on triar el futur fill. Son les lleis del mercat i el capitalisme on la ética es una paraula desconeguda.