Todo es suposición, por supuesto, y más en estos tiempos y mundos tan diversos, con sus relatos paralelos, verdades de inteligencia artificial, bulos hasta aburrir, personajillos que socavan instituciones, internet profundo, cancelaciones o censuras varias y auténtico horror a la enseñanza de contenidos y convivencia social, siempre esforzada para docentes y discentes, o a la cultura y el pensamiento en general. Ergo una moción de censura pidiendo Santiago Abascal elecciones al gobierno del Reino español cuando las hay convocadas por triplicado antes de nueve meses es un absurdo, que no alcanza la categoría de esperpento, si bien dar una patada al avispero político en semejantes trances puede servir para que la ciudadanía se resitúe en clave política interna tras los tremendos aguijonazos de la pandemia y la guerra mundial, que siguen vivas, y reflexionemos a fondo lo que elegiremos como gobernante durante el próximo cuatrienio, que se avecina duro sobre la aquí silente mayoría, cansada de lustros de malestar.

Como vicioso observador y lector de lo político, que todo infiltra, las dos sesiones auspiciadas por la extrema derecha -la derecha extrema está en otro partido- no nos aportaron demasiado en cuanto a sus contenidos, pero el primer día, antes del receso, nos agració con un brillante discurso, sin vuelo de papeles, la vicepresidenta de UP, Yolanda Díaz, que trajo un soplo de aire fresco, muy diferente al habitual berrido autóctono que sufrimos quienes frecuentamos las sesiones de control al gobierno en ambas cámaras. No extraña pues que Patxi López, portavoz del PSOE en San Jerónimo, se refiriese a ella como presidenta segunda (sic) y hasta sin el adjetivo segunda si leemos a Iván Redondo, exasesor de cabecera del presidente Pedro Sánchez, en el diario La Vanguardia. Algo que la propia Yolanda Díaz remató el 25 de marzo con un preclaro: no se gana un país si lo que hacemos es defender una mesa camilla y hablar de listas electorales.

Asimismo, hubo una segunda y última cuestión de interés a nuestro juicio, de la mano del candidato Ramón Tamames en su postrera intervención, cual fue la crítica abierta al ambiente percibido de enfrentamiento entre bloques, que resumió como un panorama de las dos Españas en el treinta y seis o peor. Y no se quedaba corto don Ramón, pero el divide y vencerás bipolar está también mutando; las divisiones, sin entrar en las territoriales, son cada día más y más tendentes a una sociedad rota de mil maneras que diversa o multicultural. Se fomenta un individualismo egoísta escasamente ético, de excelente maridaje con el capitalismo yunque, y asistimos a rupturas en movimientos tan sólidos como el feminismo, a falta de democracia en el interno de los partidos políticos, a los movimientos sociales y vecinales atomizados, a diferenciarnos como seres con derechos humanos según nuestra sexualidad, al salvaje edadismo laboral, a fomentar enfrentamientos intergeneracionales, etcétera.

Hacía muchos años, pese a pertenecer servidor a la primera hormada boomer, que no recibía en casa un panfleto político sin firma, edición lujo eso sí, que bajo el título de Los negocios de Ximo Puig, pone al president a caer de un burro, bajo la acusación, documentada con supuestas portadas de las mejores cabeceras de prensa y radio locales y nacionales, de un reparto de millones, que investigaría la mismísima Guardia Civil, para la familia, los amigos y el partido (textual). E ilustrado con fotografías. Lo cual enlaza con la cara de Tamames frente al olor a podrido en Dinamarca. Y los nuevos líderes del PPCV que van de modernos ante el Frankenstein del Botànic nos ocultan que llevan en su bolsa marsupial a un Vox maltratador psicológico. Menos mal que Levante-EMV pudo al fin titular: Justicia para los héroes levantinistas de 1937, y tras décadas de lucha se reconoció la Copa de la España Libre de ese año a los futbolistas del entonces Levante FC. Enhorabuena. Es un suponer.