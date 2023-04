En 2018 diversos professors de la Universitat de València posàrem en marxa un projecte d’investigació que té com a finalitat recuperar i estudiar documentació relativa a persones que, per motius de gènere, religió, orientació sexual, ètnia... en el passat varen ser marginades i/o invisibilitzades per les instàncies del poder. I, d’aleshores ençà, no hem deixat d’analitzar cròniques i documents que ens han permés reconstruir nombroses biografies que hem fet públiques a través d’una desena de monografies. Un material que, en tan sols un lustre, s’eleva a més d’un centenar d’estudis.

I és per això, perquè l’interés i l’oportunitat del tema són del tot evidents –si més no, dins de la nostra àrea cultural–, que la setmana passada Vicent J. Escartí, que ha liderat la iniciativa, i jo vàrem ser convidats a participar en el seminari que, amb el títol «Veus dels marges. Biografies invisibles en l’Europa mediterrània», organitzà la Università degli Studi di Napoli Federico II, amb la qual –i des de fa tants anys– mantenim múltiples afinitats acadèmiques i intel·lectuals. Durant la trobada, els representants valencians descriguérem la trajectòria i principals fruits d’aquest estimulant i consolidat projecte de recerca. Mentre que les intervencions napolitanes s’ocuparen de destacar el paper subaltern a què abundants dones italianes es varen veure abocades al llarg de la història. N’obrigué el torn Anna Maria Compagna, que reflexionà al voltant de les fèmines que eren comminades a viure recloses en els convents, un espais que podien actuar com a refugi però també com a presó; Stefania Torre exposà els casos d’un grup de dones que, a meitat segle XX, varen patir diversos tipus d’abusos; Anna Mazza palesà de quina manera el nomenclàtor dels carrers de Nàpols acusa una més que evident criptogínia (ocultació de referents femenins); Maria Rosaria De Simone focalitzà l’anàlisi en una novel·la que se centra en les víctimes de la immigració; i Francesca Marone ens acostà a la formació que, majoritàriament, varen rebre les italianes durant els segles XIX i XX. La transformació cultural en què, de temps enrere, es troba immers el continent europeu situa en la igualtat i la justícia social dos dels seus principals paràmetres. I, en aquest sentit, resulta fonamental que les disciplines filològica i històrica teixesquen les complicitats internacionals que els permeten realitzar-hi una aportació el més exhaustiva i eficaç possible.