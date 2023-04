La semana pasada el programa de TVE Informe Semanal celebraba sus cincuenta años de existencia y lo hacía con un vídeo en el que, entre otras personas, daba voz a la reina Letizia Ortiz, quien en su etapa como periodista trabajó esporádicamente en este prestigioso espacio de reportajes. Lógicamente el vídeo de Letizia Ortiz, en el que pone en valor Informe Semanal, ha despertado interés. No es habitual ver a la reina en estos lares, pero, morbo aparte, diría que estuvo bastante acertada. Tono correcto, contenido y formas adecuadas. Destacaría, además, dos cosas por positivas: la humildad con la que habló de su etapa en este programa (casi anecdótica, según ella misma admitió) y la mención que en un momento hizo a su propia edad (50 años). Podría pensarse que nada tiene de anómalo o de extraordinario que hable sin tapujos de sus años; de hecho es una información pública, al alcance de cualquiera. Sin embargo, sí tiene valor, ya que vivimos en una sociedad en la que, por aquello de los cánones de belleza, las mujeres maduras vienen a considerarse algo así como vagones de tren en vía muerta.

Si en términos generales es complicado ser mujer, mucho más es serlo a ciertas edades. Sorprende pues que Letizia, cuya imagen se corresponde más con la de una mujer excesivamente preocupada por su aspecto físico y por encajar en dichos cánones, no tuviera problema alguno en presentarse como una cincuentona. E insisto en la sorpresa porque es innegable la contribución de su figura a reforzar el estereotipo de género de la mujer-objeto, ese icono del deseo en el que no encajan muchas mujeres (me atrevería a decir que casi ninguna) y menos a cierta edad. Hablar de Letizia Ortiz es, en estos momentos, hablar de sus vestidos, de sus tacones, de sus retoques estéticos. Pocas mujeres en estos momentos en España están más cosificadas que ella a pesar de que no era lo esperable si atendemos a sus orígenes y a su trayectoria profesional antes de entrar en la realeza. De hecho, es de sobra conocido con qué arrojo arrancó su noviazgo oficial con el príncipe Felipe y también cómo la Monarquía se encargó de dejar claro que el papel de mujer empoderada no era aceptable. Modernizar, sí, pero sin las mujeres, debió ser el mensaje. Y la consigna debió calar ya que a punto de cumplirse veinte años del anuncio del enlace principesco, el reinado de Letizia Ortiz está claramente vinculado a las cuestiones relacionadas con su apariencia. El verano pasado, justo cuando la reina cumplió 50 años, el diario El País le dedicó un reportaje de fondo en el que hablaba de su trabajo y en el que apuntaba que la otrora periodista se sentía incómoda con la imagen que de ella proyectan los medios de comunicación tan ligada a cuestiones superficiales. Permítanme dudar. Admito que debe ser complicado lidiar con tu imagen pública cuando, como en el caso de la reina, tienes el foco puesto constantemente, pero resulta evidente que cuando el terreno se abona y a diario (el armario de Letizia Ortiz da para mucho) lo normal es que sea fértil, en este caso, para el cotilleo y la prensa rosa. Desconozco (mucha información desde luego no hay) las grandes y profundas cosas que hace la reina y estoy segura de que su trabajo va más allá que escoger zapatos, pero resulta difícil de creer que todo el relato prêt- à -porter que se ha construido en torno a ella, sea totalmente a su pesar. Más bien parece que en algún momento sucumbió al papel que la Monarquía le tenía reservado y de alguna manera ha quedado atrapada en él. Y es una pena por aquello de los referentes que tanta falta hacen para luchar contra el machismo y los roles de género. Con todo, y si, como dice el refrán, no hay mal que cien años dure, quizás haya suerte y este dure sólo cincuenta. Quién sabe si estamos ante un punto de inflexión y nos dirigimos hacia un reinado con menos flores y más sustancia.