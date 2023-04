Es pot ser d'esquerres i excloent?

A què ve ara esta pregunta? Clar que sí, o clar que no, respondran vostés. Doncs ve arran d'una conversa l'altre dia amb un home autodenominat superprogressista, militant d'un partit nacionalista, que intentava justificar-me perquè no han d'entrar les dones a la confraria de la Sang de Sagunt, integrada solament per homes i única en el poble. Per tradició. 'Hi ha coses que no heu de vore-les amb la perspectiva d'ara sinó que és una qüestió cultural. Això ha sigut així sempre. Jo defense la dona en igualtat en tots els llocs però hem d'entendre que hi ha coses que van més enllà del dia a dia. Venen de segles'. Efectivament. De fet, la propia mania, per dir-ho d'alguna manera, d'excloure les dones ve de molt més antic que la confraria hereva d'aquest procedir. Ve quasi de mil·lennis. A nosaltres ens aneu a contar d'exclussions...

A Sagunt no hi ha més confraries. Al Port sí, però a la ciutat no. Per tant, si no ixes a la Sang no ixes en la seua Setmana Santa. Al meu parer la solució és senzilla: muntar una altra germandat, de dones o mixta, que enriquisca notablement el calendari d'actes amb més pluralitat, diversitat i varietat. Sóc de la filosofia de no estar més del temps necessari en aquells indrets on no em volen. Jo muntaria una altra germandat i adéu la Sang, però entenc perfectament a aquelles dones i homes vertaderament incloents i no de boqueta, que volen formar part d'ella per damunt de tot, perquè els seus pares i avis han estat i volen que les seues filles i netes també estiguen. Amb ells i elles, tot el meu respecte.

Es curiós perquè a nombrosos municipis valencians no solament esta commemoració és completament mixta des de fa molt de temps sinó que, a més a més, hi ha casos com a Alzira on les dones tenen, igual que els homes, una germandat integrada exclussivament per elles, que porta la imatge de la Santa Faç a muscles durant esta Setmana Santa. Bravo per elles.

No obstant l'exemple d'Alzira, la incorporació de la dona no és un passeig en esta commemoració religiosa. Només fa un any, desfilava pels carrers de la València marinera MªJosé Cuenca, la primera dona en participar com a granadera escoltant a la Dolorosa del Grau. «És un gran avanç en una societat inclusiva, amb equitat. La meitat de la població és femenina i el veto en qualsevol estament està obsolet. La incorporació de la dona és necessària» va manifestar en eixe moment. Insistic, no llancem coets: va ser el 8 d'abril de l'any passat.