Boix a Xàtiva

La relació de Manuel Boix i Xàtiva va de lluny: de la seua època d’estudiant, si no recorde malament. Ara, amb l’exposició múltiple -que ocupa diferents espais de la capital de la Costera- la seua trajectòria de relació amb aquella bellíssima ciutat, encara es consolida més. Boix ompli amb les seues creacions els espais museístics de Xàtiva i no només: si possiblement una de les seues obres més grans -aquelles mans de jugador de pilota, en bronze, al mirador del Bellveret són des de fa anys un símbol de la ciutat que va cremar el Borbó duc d’Anjou, Felip-, ara també na altra obra dedicada a la pilota ompli la plaça de la Seu i dialoga amb l’arquitectura de la col·legiata immensa i el magnífic Hospital, amb els seus àngels músics que anuncien el renaixement.

Ara, però, Boix ha fet una multimostra -amb Martí Domínguez de comissari-, amb obra que recorre les seues diferents etapes -però que no m’ha semblat una antològica, ni crec que ho siga- i que permet l’espectador transitar des dels seus orígens -potser la part menys coneguda de Boix i, alhora, una de les més interessants-, fins a algunes de les seues darreres creacions, entre les que destacaria de manera especial el muntatge o instal·lació escultòrica que es troba al pati de l’Almodí i que recorda aquella altra sèrie de fa uns anys: El laberint i les nostres ombres en el mur. Ara, però, amb dimensions majors i amb una major transcendència en la intenció -o, si més no, així m’ho sembla- i que la dota de major profunditat en el resultat final, certament impactant.

La capacitat de dibuixar i de crear d’un artista com Boix és de sobres coneguda. La seua implicació en la creació de referents nacionals valencians d’ençà l’adveniment de la democràcia, també. I no de bades, en un recorregut per la nostra història gràfica, el trobarem pertot arreu: cartells de la més variada significació han inundat el nostre país, en uns determinats anys. Des de la música a la medicina, des de les activitats polítiques a la cosa més literària, Boix ha passat per «il·lustrar» tota una època nostra. Però no només. Boix, com tots sabem, és més que això. I ara podem tornar a comprovar-ho.

Si sempre paga la pena visitar Xàtiva, perquè, malgrat l’incendi de les trobes del Borbó, la ciutat és, en esència, el que haurien de ser els nostres referents urbanístics de les terres valencianes del passat, ara, mentre estiga Boix ocupant molts dels seus espais expositius, encara ho mereix més. Fins al 30 d’agost es podrà fer. Tot un luxe.