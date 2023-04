Un día de hace tiempo nos despertamos con algo amargo en la boca. Como si masticásemos arena. La vida se convertía de repente en una de esas marquesinas urbanas a la que le habían robado impunemente el techo que las resguardaba de la lluvia. Las casas eran el destino más lejano al que podías viajar sin que el maldito pangolín te atracara a la vuelta de la esquina. Cada mañana sacabas el billete para, llegada la tarde, asomarte al balcón -quien lo tuviera- y aplaudir a quienes habían conseguido lo inalcanzable en esos momentos de incertidumbre: aliviarnos el peso del miedo en nuestros decaimientos cotidianos. Poco a poco, como decía García Lorca de la lluvia en su Granada, ese miedo se iba convirtiendo en «un vago secreto de ternura». Los días y los años han pasado y no sé si al apagarse los aplausos volvimos a lo peor de antes, al cerco oscuro de los enemigos de lo humano, a restaurar el miedo de siempre y clavarlo en el centro mismo de nuestras vidas.

Hace unos días, en la ciudad de Olot, anduvimos hablando del miedo, de todos los miedos. El Festival MOT, que se celebra allí desde el año 2014, anunciaba un fantástico programa con un título nada engañoso: Pànic. Literatura i Por. Mi participación, junto a ese gran escritor paisano que es Silvestre Vilaplana y mi amigo y profe salmantino Javier Sánchez Zapatero, estaría centrada en el miedo que todavía hoy sigue provocando el pasado. El pasado no da miedo. Lo que da miedo es ver cómo tantos años después de la muerte de Franco aquí sigue siendo tabú hablar de ese periodo de nuestra historia. Una democracia que le tiene miedo a su pasado siempre será una democracia de baja calidad. La dictadura franquista instauró el miedo ya en las primeras horas de la guerra, en el mismo instante de dar el golpe de Estado contra la legitimidad democrática de la Segunda República. Y siguió dando la murga con ese miedo hasta la muerte del dictador. Luego llegó la Transición y el miedo no desaparecía. Mejor dejarlo todo como estaba para que no se cabrearan los que habían ganado la guerra y sus herederos. «El gran silenci profund de les coses», escribía Joan Vinyoli en un poema cercano a lo elegíaco. El silencio y el miedo. Siempre de la mano como dos amantes felizmente encantados de haberse conocido. El colectivo Amical Antics Guerrillers de Catalunya se curran la memoria de su tierra y me llega de esa memoria Cisquet, el joven guerrillero de Olot que fue detenido, torturado y finalmente asesinado por la dictadura. No sé por qué llaman fusilamiento a lo que debería ser llamado sencillamente asesinato. El lenguaje. Ojo con el lenguaje.

No había estado nunca en Olot. Es una ciudad hermosa a la que llaman ciudad de los volcanes. En el siglo XV un terremoto la destruyó entera. El centro histórico -un gozo pasearlo y perderte por los pasillos y habitáculos nobles de Can Trincheria, una casa pairal del siglo XVIII- se levanta sobre la tierra yerma que dejaron los temblores. Por todas partes había carteles anunciando las jornadas culturales del MOT. Admirable el trabajo de un equipo que esta vez coordinaba en lo literario el profesor Alex Martín Escribà, a quien tanto quiero y no veía desde antes del bicho. Ahora todo es así: antes del bicho y después del bicho. El tiempo del bicho es un tiempo muerto. La escritura es a veces una manera de recuperar los tiempos muertos y que por lo que sea nos robaron. Y nos los siguen robando. Extender la idea de que vivimos tiempos de amenaza es una estrategia perversa para que el miedo nos paralice y venga un salvador que nos libre del dragón que echa fuego por la boca. El miedo al pasado está ahí para que la democracia se estreche aguantando la respiración. Pero hay otro miedo aún más preocupante: el que nos meten en vena para convertirnos en estatuas. La precariedad laboral, la amenaza de los desahucios, el desasosiego cotidiano que fragiliza los afectos, la casa que los okupas tomarán al asalto en cuanto arranquemos el coche para pasar el fin de semana lejos del bullicio urbano (¡instale una alarma y dé de comer al negocio del miedo!). Estando las compañías eléctricas, los bancos y los fondos buitre los atracadores profesionales se quedan sin trabajo. De ese miedo, de esos miedos, también se habló en los días del Festival, que se celebraba igualmente en la ciudad de Girona.

Salí de Olot con la gratitud infinita que les debía a quienes habían hecho posible esas horas que para mí fueron las del aprendizaje. Al día siguiente, a hora y media de camino y como prólogo a un largo viaje por tierras francesas, me esperaban Collioure y la playa desierta de Argelés-sur-Mer. Dos pedazos de memoria que siempre van ligados al frío y al silencio. Ya no sentimos arena en la boca y dibujamos sin sobresaltos otros destinos en los mapas. Dicen que el viaje de verdad es el que hacemos por dentro de nosotros mismos. Eso queda muy bonito pero, si es cierto, vaya gracia pagar una pasta gansa para que entre el sofá del comedor y el viaje a las pirámides de Egipto no haya ninguna diferencia. En fin.