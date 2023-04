Ribó, en modo Rita

Una peligrosa deriva se extiende por la política valenciana, el fantasma del populismo. A ella contribuyen no sólo las derechas, como era tradicional. También de un tiempo a esta parte, se han sumado los partidos de izquierdas que gobiernan las instituciones y de manera singular, el alcalde de València Joan Ribó.

Durante las pasadas fiestas falleras, en muchos paneles publicitarios de las principales avenidas de la ciudad aparecían dos anuncios sucesivos. En uno se decía que las fallas eran «la millor festa», luego el panel rodaba y aparecía otro, en el que, junto al nombre y la foto de Joan Ribó podía leerse «la millor ciutat, el millor alcalde·. Este último anuncio, también se ha utilizado en el exterior de algunos autobuses de la EMT y aún puede verse en muchos de sus monitores publicitarios.

El enunciado de estos mensajes no puede ser más evidente y, por tanto, como todos los discursos simples, peligroso. Un discurso encerrado en un triángulo virtuoso —fiesta, ciudad, alcalde — unido por un vértice superlativo: los mejores. ¿A quién le hubiera extrañado que Rita Barberá, en sus buenos tiempos (tan nefastos para la ciudad) hubiera realizado una campaña similar? A nadie y sin duda los que ahora mandan, y estaban entonces en la oposición, hubieran puesto el grito en el cielo.

Y con razón, porque no sólo se trata de un discurso acrítico —algo que se multiplica en los períodos preelectorales— sino sobre todo porque es un alegato que apela a lo más bajo de la pasión política, un yo colectivo superior a todo y a todos que, a renglón seguido, se reencarna en el líder supremo, en este caso el alcalde Ribó. Una argucia de este tipo no deja de ser una patraña, que rebaja al ciudadano a la condición de tonto útil y convierte el discurso político en propaganda de baja estofa.

Pero esta campaña no es un ejemplo aislado, sino que la hipertrofia del yo colectivo —otra manifestación del populismo— es una tentación muy extendida. El lema Tots a una veu, con el que la Generalitat remacha todas sus campañas publicitarias, no deja ningún resquicio para la disidencia, es decir, para el ejercicio de la democracia. ¿Cómo nos sonaría en español o en alemán? Que forme parte de la letra del himno no le quita al aserto su indudable tono autoritario.

Y no dejan de tener un tono populista algunas de las campañas turísticas de la Generalitat, que, más que a la captación o consolidación de la clientela, parecen destinadas a alagar el ego de la propia parroquia. La cultura del narcisismo es un rasgo esencial de todos los populismos.

Jugar a aprendiz de brujo es muy peligroso, porque al final se acaba practicando la brujería, nada más alejado de los discursos de la razón que constituyen la médula del pensamiento crítico que debe caracterizar a una izquierda que se precie. El lenguaje es la expresión del conocimiento y si las izquierdas hablan igual que las derechas, acabarán fomentando el pensamiento de las derechas.