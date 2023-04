Con el tiempo he memorizado escenas, frases y diálogos de «Los Soprano» que siempre suscitan un ratito de cachondeo entre los colegas mientras disfrutamos de una buena sobremesa. Cada vez que acaba la Semana Santa y llega el Domingo de Resurrección, desde hace veinte años, me pongo a repetir de manera aleatoria y sorpresiva, como un loro pasado de fenobarbital, lo que dice Aaron, el novio narcoléptico y evangélico de Janice, la hermana de Tony Soprano: ¿no has escuchado la buena nueva? Él ha resucitado.

Se acabaron las coronas de espinas, las procesiones, los capirotes, el incienso, las penitencias y toda la macabra y tenebrosa, pero para mí, pese a ser ateo, atractiva tradición católica repleta de riqueza artística, estética, gastronómica y musical. Vivo la Semana Santa como una delirante montaña rusa emocional comparable a la que me provocan las fabulosas actuaciones del Dúo Caifás, cuya adaptación de la ópera rock «Jesucristo Superstar» no deberían perderse ustedes bajo ningún concepto. El próximo sábado la levantan en Tulsa Café, y creo que el Consell debería declararla Patrimonio de Interés Cultural o algo parecido. El rock, como la vida de Tony Soprano, está lleno de calvarios y viacrucis, caminos tortuosos, caídas, sangre, sudor, lágrimas, latigazos, humillaciones, dolor, pena, lamentaciones, angustia y crucifixiones. Algunos músicos consiguieron, como dicen que hizo Jesús, resucitar, al menos a nivel artístico. Como Elvis con su especial para la NBC, Johnny Cash y sus discos con Rick Rubin o, no se rían por favor, U2, con su apabullante «Achtung Baby» después de aquel «Rattle and Hum» que olía a infecto sepulcro sin blanquear. «Todo esto te daré (en latín tibi dabo, como la ladera donde Loquillo aparcaba el Cadillac) si postrándome me adoras», le dijo Satanás a Cristo, tentándole, en lo alto de un monte desde el que se divisaban los reinos del mundo y su gloria. Algo así le tuvo que decir Phil Spector a Leonard Cohen cuando le produjo «Death of a Lady’s Man», apartándolo de su sonido folk marca de la casa. La grabación fue un desastre, llena de discusiones violentas, borracheras, drogas, orgías y monumentales egos contrariados. Cohen, que siempre echó pestes del disco, le vio la cara al diablo cuando Spector estuvo a punto de pegarle un tiro. Y es que, en ocasiones, la gestación de un disco se convierte en un auténtico viacrucis por las más diversas causas. The La’s, grupo de un único elepé, lo acabaron de milagro. Lee Mavers, John Powers y Mike Badger se llevaban fatal, nivel Chichos, que dejaban las navajas fuera del local de ensayo por, si la cosa subía de tono, no coserse a puñaladas. Después de conseguir una formación fija tras años de descontento, Mavers se peleó con todo productor viviente, se emperró en que sonaban fatal a toda hora y tocó mal a propósito durante las sesiones de grabación para que nadie pudiera usar las pistas. Aun así, la compañía les publicó el disco en 1990 y el disgusto que se cogió el nota fue tan morrocotudo que poco más se supo de él. Por sus partes, Powers montó mis admirados Cast y Badger publicó un sensacional largo en 2000, «Double Zero». Otras veces, el calvario viene determinado por dificultades de tipo contractual. Peleadísimos con la empresa Silvertone, cuando The Stone Roses consiguieron sacar ‘Second Coming’, qué buen título para estas fechas, se les había pasado el arroz con leche y sus émulos britpoperos les habían robado la mona y las torrijas. Por su parte, Kevin Shields arruinó a Creation Records tras gastarse 200.000 libras en busca del sonido perfecto para sus guitarras distorsionadas y despedir a 14 ingenieros de sonido. En fin, que desde hace dos mil años hay calvarios y viacrucis que valen la pena pasar por bien de la Humanidad, siempre y cuando no seas Axl Rose con «Chinese Democracy». Perdónalo, Padre, porque no sabía lo que hacía.