Firmo este artículo como víctima de la violencia administrativa que supone rellenar una burocracia que nadie nos ha explicado qué fin tiene, si acaso lo tuviere. El artículo de Maite Tarazona «Menys burocràcia i més educació» (Levante-EMV, 09/4/23) denuncia con precisión la pérdida de tiempo del profesorado cumplimentando unos absurdos documentos cuya finalidad desconoce las personas que los sufren. Con todo, el sinsentido de la burocratización educativa –pérdida de energía, atención y trabajo de campo en lo más valioso, el alumnado– no debería recaer estrictamente en la administración o en la Conselleria d’Educació, pues, a quienes conocemos o sufrimos los males del sistema educativo, nadie puede negarnos la pasión «burocratista» de no pocos equipos directivos, Inspección y otros entes abstractos representados por nombres, apellidos y neuras o frustraciones personales. El asunto, como el delirio, viene de lejos. Una salida del centro educativo supone cumplimentar fichas, permisos y el visto bueno del equipo directivo, un estilo propio de régimen carcelario, el que, a mi juicio, rige hoy en institutos de Secundaria. Así lo afirma alguien que cursó estudios en el IES Joan Fuster de Sueca, a puerta abierta, en una época en que podías filosofar sentado en el césped, o en un banco, respirando aire fresco, con tu profesor de Filosofía, Juan Armenteros. Ya entonces surgían resistencias, pero, a mi parecer, había un criterio particular que abría la posibilidad de otras maneras de (des)aprender.

Hoy la quimera se sobrepone a la autonomía. Hoy el delirio aniquila la libertad. Hoy la sumisión entre el profesorado se antepone a la apuesta por una educación crítica, radical, libertaria. Se llama instituto de Secundaria a lo que siempre entendimos como cárcel. Algún reducto de libertad encuentras, sin duda. Algunos centros abren sus puertas en el patio y el alumnado de Bachillerato –¡qué insurrección!– almuerza en un parque cercano. Sonroja pertenecer a un gremio tan apocado, tan gris, tan funcionario. ¿Saben qué nos salva? ¡La burocracia! En las programaciones, currículos, en la PGA, en el proyecto de centro, en cada documento amarillento se subraya el valor de la autonomía, de un espíritu crítico, innovador… ¿Y eso cómo se consigue? Se lo resumo: en la literatura de ficción propia de un sistema educativo burocratizado. Entre sus páginas se presume de proyectos, valores morales, actividades extraescolares, Erasmus, aulas innovadoras… Pero todo esto es una ficción útil, supongo que fundamental para la autoconciencia de buena parte de los docentes, quienes, asfixiados por la rutina moribunda de un sistema educativo deprimente, recuperan el sentido de su profesión en esa suerte de papel mojado. Papeles que nadie espera ni lee pero nos dan unas migajas de dignidad profesional. Así no sorprende otra noticia publicada en Levante-EMV y que guarda relación con la podredumbre existencial: «Sanidad gasta 175 millones en ansiolíticos y antidepresivos, una cifra disparada tras la pandemia» (09/4/23). Testimonios de jóvenes que sobreviven a base de ansiolíticos. ¡Son nuestros chicos y chicas! La pandemia puso sobre el tapete mucha miseria oculta. Cada centro educativo podría ser un espacio seguro, abierto, comunitario y que posibilite la libertad, fomente la salud pública y contribuya a dar oportunidades de sociabilidad a unas generaciones muy perjudicadas emocional, mental y socialmente. La burocracia normaliza la psicosis en un sistema educativo colapsado de papeles, el delirio de un profesorado zombi, la falta de espontaneidad y la ausencia de humanidad. Hemos perdido la oportunidad de darle oxigeno a la moribunda vida educativa. La LOMLOE promueve un aprendizaje competencial que sitúa al alumnado en el centro. ¿En el centro de la burocracia? ¿En el centro del capitalismo? ¿En el centro de la psicosis?.