Dilluns Sant vaig caure un bac i m'he trencat el colze esquerre. De sobte, he hagut d'incorporar a la meua parla habitual, termes que pràcticament mai havia usat: dislocat, luxació, pròtesi del cap del radi, reparar un lligament i la que més em va sorprendre, reduir el colze, és a dir, «tornar al seu lloc o estat natural per mitjà d'una reducció» . Els meus bacs -massa sovint per a la meua seguretat- fins ara només havien tingut conseqüències lleus: peus girats i esquinços, blaüres i punts al genoll en el pitjor dels casos. Fins ara. Un rastell que no veus i la vida marca una nova agenda amb altres prioritats.

A més de disposar de temps per a agrair les mostres d’afecte de companys, amics i família, ara pots dedicar este alentiment de la velocitat amb què t’has de moure per a repassar l’entorn i valorar l’immens paper que fa qualsevol part del teu cos, inclòs el braç esquerre d’una dona funcionalment molt dretana. Mantindre una bona higiene postural és més necessari encara. El guix que m’immobilitza l'articulació, incòmode i pesant, provoca que camine cercolada fins que m’adone i redrece la columna. M’estire tant com puc, parant l’orella a les sensacions, dolors i formiguejos que m’habiten ara.

I he de donar gràcies que haja sigut tan poca cosa i que haja passat en este segle, quan un accident laboral té una cobertura sanitària i legal que et permet no haver de triar entre salut o faena, que haja passat en este país, on professionals amables i empàtics s’han desviscut per atendre'm amb qualitat i prestesa i que dispose d’una xarxa de família i amics que vetlen per mi i mai no estic sola.

Arran de la pandèmia, es va fer famosa la resposta de l’antropòloga Margaret Mead (Estats Units 1901-1978) a un grup d’estudiants que li preguntaren quin fou el primer senyal de civilització en una comunitat humana: un fèmur cicatritzat. Una cama trencada és sinònim de mort en el regne animal. Una cama que ha pogut cicatritzar és l’evidència que algú ha vetlat pel ferit, l’ha curat i l’ha alimentat. Enfront de la llei del més fort, del més ric, de qui crida més, la humanitat es demostra en el valor del treball col·lectiu. A totes i tots, moltes gràcies!