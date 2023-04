Eslògan amb rèpliques

«Somriu, ja se’n van», diu el lema de campanya del PP valencià. Eslògan que admet tantes rèpliques com un terratrèmol de magnitud 9 en l’escala Richter. Des de rèpliques simples com ‘Tremola, ja vénen (Zaplana, Camps, Fabra, Alperi, Castedo...)’ a rèpliques sornegueres com ‘Amagueu les carteres’, per allò de tornar a la Gürtel. I és que les consignes, com els refranys, tenen més usos que una navalla suïssa. A veure, si no, com harmonitzeu «El que pugues fer hui, no ho deixes per a demà» amb aquest altre: «Si vols estar bé i sa, no faces hui el que pugues fer demà», ja que tots dos són contradictoris i si el primer és cert el segon és fals. I al contrari.

Com que les enquestes fallen més que un rifle de fira i les meues dots endevinatòries són nul·les (si no, m’hagués tocat algun premi en una rifa, dic jo), ignore si després del 28-M repetiran els que estan ara o vindran els que ja van estar. «Res no és segur i això és segur», deia Cortázar. El got de la confiança en un Botànic III que uns veuen mig buit i altres mig ple té dos mesos per omplir-se, o buidar-se tornant aquells que ja van estar: eventualitat que fa que s’assemblen a un constipat mal curat, que torna quan creus que ja se n’ha anat. Són temps transitoris, i encara que sabem per les pel·lícules del ‘far west’ que no és prudent canviar de cavall a mitat del riu, qui sap!

«Somriu, ja ve el canvi», insisteixen. Però el canvi, sense contingut, és una frase publicitària. Canviar de marca no garanteix un millor producte. I canviar per canviar no entusiasma ningú; menys encara si és un canvi lampedusià per consagrar la perpètua continuïtat. «Hi ha ganes de canviar», reiteren presumint de saber el que volem, quan la societat valenciana, com qualsevol altra, és diversa; i tan plural que els polítics no haurien de confiar ni tan sols en els seus votants per saber què pensa la ciutadania. I no m’emprenya que sàpien el que vull sense preguntar-m’ho; em molesta que segresten la meua opinió per reforçar el seu punt de vista