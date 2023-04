Acaba de veure la llum un documental d’homenatge al gran escriptor de Sueca certament original i entranyable, tant en la concepció com en la realització. Es tracta de «Fuster i la meua família», que podeu visionar al web de l’Espai Joan Fuster; i que està protagonitzat per una dotzena de persones que, quan eren menudes, varen tractar l’autor de Diccionari per a ociosos a través dels seus familiars.

El reportatge –que, ideat per Francesc Pérez i Moragón, ha sigut dirigit per Nel·lo Pellisser i produït per l’Ajuntament de Sueca– es fonamenta en els records dels descendents d’algunes de les amistats que, al llarg de mig segle, conreà Fuster. Concretament, dels fills i filles de Josep Lluís Bausset, Eliseu Climent, Jaume Bru i Vidal, Josep Iborra, Josep M. Muñoz Pujol, Enric Beltran, Joaquim Maluquer i Santiago Ninet, la neboda de Vicent Ventura i la filla de la família Foz, veïns de l’assagista al carrer de Sant Josep.

És així com descobrim un Fuster inèdit, podríem dir, que interactuava amb les criatures dels amics: s’interessava per les seues activitats, amistats i estudis, els gastava bromes o els regalava bombons i contes, mentre teixia amb ells múltiples complicitats que, vistes des de la distància, ens ajuden a aprofundir en el vessant més íntim i personal de l’homenot.

Entre els records i les anècdotes que s’hi evoquen destaquen les llargues hores de conversa que els progenitors dels protagonistes mantenien amb Fuster. Un savi que, a casa dels Maluquer –on tenia reservada habitació–, llegia tot tipus de textos i es relaxava estirant-se en el sofà; a la dels Beltran, demanava arròs a banda per a dinar; i tothora, també en els diàlegs amb els menuts, manifestava una curiositat insaciable. Especialment divertit resulta saber com, per tal de fer riure els xiquets, l’escriptor s’autoqualificava de «momotombo», un vocable juganer i burlesc que havia encunyat Salvador Espriu; i que, amb els amics, va acordar que trucaren a la porta de casa d’una determinada forma, per tal d’identificar-los pel so.

En darrer terme, i sempre des de la intimitat i l’estima, el documental fa palés de quina manera Fuster va deixar empremta en la formació i la trajectòria d’aquells jovenets, que l’admiraven i consideraven no sols com un referent intel·lectual i vital, sinó també com un segon pare.