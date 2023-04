El mundo de la alimentación y nutrición siempre ha sido un punto de controversia, de unos aclamando las buenas propiedades de algunos alimentos y otros diciendo lo contrario, y ya no es solo un tema de decir, es que la propia ciencia se contradice, según sobre los estudios en los que basemos nuestros afirmaciones o argumentos. Entre coachs, influencers-nutricionistas, populistas sanadores y cantamañanas varios: la diversión está servida. Resultado de ello es que, la mayoría de población ya no sabe ni a quien hacer caso, lo cual es la perfecta excusa para comer lo que le viene a uno en gana, y la verdad no me extraña, porque con tanta información desinformante, acaba uno medio loco.

Y en ese punto se encuentran los zumos naturales, como puede ser un zumo de naranja recién hecho y al que le añadimos su pulpa. Según dicen los que se consideran expertos en el tema: solo es agua con azúcar y poco más, pero por el contrario las llamadas leches vegetales son perfectas y otro apunte más: la horchata sin azúcar añadido, también la consideran malísima, lo curioso es que esta última supuestamente entraría dentro de una leche o bebida vegetal. Incluso consideran que son igual de malos para la salud estas bebidas (que habría que analizar si lo son o no y sino son más bien alimentos) como lo puedan ser las bebidas refrescantes azucaradas y/o edulcoradas.

¿Por qué se consideran zumos y horchata malísimos? Por su contenido en azúcares libres, entendiendo por azúcares libres aquellos que, aunque son propios del alimento, han sido sometido a algún proceso tecnológico de triturado o extracción del jugo, con lo cual el azúcar se ha liberado de su matriz original y queda libre. Bueno para entenderlo más fácilmente; algo que ocurre cuando masticamos una fruta o cualquier alimento, en esa predigestión bucal empiezan a liberarse nutrientes. ¿Qué ocurre con los azúcares libres? Que al eliminar ese primer proceso de masticación el azúcar propio del alimento está más disponible, su índice glucémico es más alto, se asimila más rápidamente y da picos de glucosa en sangre.

Entonces vayamos por partes, indudablemente la mejor forma de tomar fruta es de forma sólida. Pero un zumo por ejemplo de naranja recién exprimido con su pulpa no es solo agua con azúcar, también tiene vitamina C, la fibra de la pulpa, calcio, antioxidantes, taninos entre otros. El problema real radica en que en un zumo al menos te comes entre dos y tres naranjas y sacia mucho menos y claro tomas más azúcar Luego el problema no es el zumo en sí, más bien la cantidad de zumo que tomas.

Pero lo que no se entiende es: ¿por qué se promocionan tanto como saludables las bebidas vegetales y se demonizan los zumos y la horchata? Cuando el problema de los azúcares libres es el mismo, en fin, parece ser que los gurús de la nutrición que tanto culpabilizan a la industria alimentaria, tienen sus preferencias contra quién dirigirse, y no se atreven a cargar contra las bebidas vegetales porque son muy consumidas por la población vegana. La cuestión es que no se puede ni se debe generalizar de esta forma la bondad o perjuicio de los alimentos.

En definitiva: los zumos naturales recién exprimidos tienen buenas propiedades, pero no son sustitutivos de la fruta entera. Es recomendable consumirla masticando, pero tampoco es un buen sustitutivo de la leche las leches o bebidas vegetales, no son equiparables nutricionalmente. Por otra parte, la mejor bebida para acompañar las comidas es el agua, y tanto zumos como bebidas vegetales no son sustitutivos de la misma. Y no tiene nada que ver una bebida refrescante con un zumo natural por mucho que se empeñe la OMS en decir que es igual de perjudicial. Por lo tanto, las personas que no coman fruta y/o las que tienen problemas para ingerir una dieta por problemas de masticación: el zumo natural y la fruta triturada es una buena opción, dependiendo por supuesto de que no tengan otras patologías asociadas que lo impidan.