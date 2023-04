Les pintades reivindicatives a les parets dels carrers dels pobles, tot i reconéixer que algunes són poc adequades i quasi totes són poc estètiques, sempre m’han fet parar a llegir-les. La seua autoria anònima forma part del crit que llancen. Un cric sord, però visual per al comú de la gent que transita per aquests carrers o places. Passejant per Xàtiva amb una amiga fa uns dies, justament on comença la pujada al castell, en vaig veure una que, com sempre, em va fer reflexionar.

La pintada en qüestió deia en castellà «Si no tuvieras miedo, qué harías?» i, de veritat que vaig pensar, de nou, en la por com a potent element de dominació de persones o pobles. O, no va ser la por a la repressió imposada la que va tindre dominat a pràcticament tot el poble espanyol al llarg de quasi quaranta anys, després del cop d’estat feixista contra el legítim govern de la Segona República?

No va ser la por la que va paralitzar a tantes i tantes persones al llarg d’anys de silencis i foscor a buscar a fills, germanes, marits, mares o pares afusellats i soterrats a les voreres en fosses comunes? Encara hui, quan s’aconsegueix identificar a algunes d’aquelles persones assassinades pels feixistes, les seues hereves i hereus, que ajuden a identificar les restes, reconeixen que sols ara poden parlar d’allò. Però tornem a la por com a element de dominació. La portem totes les persones al nostre ADN. És una qüestió de supervivència. La por és una emoció que genera una sensació angoixant provocada per la presència d’un perill real o imaginari. Manipular, provocar i controlar aquesta potent emoció és el que dona el poder a qui busca dominar i sotmetre a altra persona o grup de persones. La por i la dependència emocional, que és una conseqüència d’aquesta potent emoció, és el que senten i per on transiten les víctimes de violències masclistes de tota classe, perquè això és el que busquen els agressors: Crear i mantindre la situació de por per conservar el poder sobre la dona i sobre la situació. I sols es pot trencar quan la dona rep ajuda adequada per afrontar aquestes situacions i així, superar-les. Quan era menuda recorde un dia que estava a missa amb la meua iaia Maria i pensava en la cosa fosca i tremendista que era tot el que escoltava. Paraules com càstig diví, infern, pecat, prohibicions implícites i explícites que marcaven la vida de la gent i els robava qualsevol esperança que no fora el paradís després de la mort.

Un paradís condicionat, clar està, al grau de privacions i sacrificis amb el qual hagueres viscut. He de reconéixer que la idea no em va seduir gens. Com es pot deduir, em vaig anar allunyant d’aquells postulats i amb el temps vaig descobrir el secret: De nou la por com a element de dominació.

I aquest poder és proporcionalment tan fort com s’haja aconseguit infiltrar la por en les persones. Precisament per això em va colpir la frase de Xàtiva perquè, si no tinguérem por, què faríem?

Què passaria si trencarem les situacions on ens paralitza la por? Pot ser que aquesta emoció desapareixeria. O no, que no soc cap especialista. Però del que sí que estic segura és que la resposta a la pintada de Xàtiva seria que faríem coses. No sé si més o menys, però que no estaríem paralitzats.

I quan dic paralitzats, no em referisc sols a l’aspecte físic, potser també trobaríem una llibertat intel·lectual prou més gran per a obrir les ments que és, justament, el que la gent poderosa no vol que fem.