Es bastante habitual que uno se piense que sus problemas son más graves que las plagas de Egipto, todas juntas y a la vez. En Valencia pasa un poco eso. Y así, de repente, los que decían que Mamardashvili era el sucesor de Oblak, ahora empiezan a verle defectos en las salidas y alguno hasta echa de menos a Jaume. Baraja, el mito, ha dejado de ser aquel súper azote del Madrid galáctico para convertirse en lo que en realidad siempre fue: un entrenador de pobre trayectoria y ninguna experiencia en la élite. Yunus ya no va para gran estrella, Foulquier ya no es un titán en defensa sino una rémora en ataque, Lino no le marca un gol al arcoíris y el equipo se va a Segunda sin remisión. La gente hasta ha dejado de dormir por la noche. No parece, sin embargo, que los criterios objetivos indiquen que la cosa sea tan extrema. Pero no porque ya a estas alturas se esperen grandes alardes tácticos de un entrenador que se muestra bastante desorientado y sin más recurso que la improvisación. Ni por la súbita explosión de talento de algún futbolista que ha dejado las esencias para el final –ese era Kluivert y se ha lesionado-. Sino esencialmente porque hay otros que, lo crean o no, son y están aún peor que el Valencia, consecuencia ineludible de esta Liga de postguerra a la que Tebas nos ha condenado con su austeridad merkeliana y su cutre obsesión con que todo lo bueno acabe en el extranjero. Mientras los grandes capitales se van a la Premier en busca de algo de glamour, aquí solo vienen millonarios de pacotilla. Y ahí tienen, si no, a Español o Valladolid, por poner algún ejemplo, que acaban de lanzarse, con el agua ya por encima del cuello, a los brazos de dos entrenadores tan poco experimentados que hacen que Baraja parezca Trapattoni. El dueño chino del Español ha puesto el futuro de su equipo en manos de un tipo que ha entrenado a unos juveniles de barrio –literalmente- y a una especie de peña satélite del Real Madrid. Y Ronaldo, que gastaba más en sus cumpleaños de entonces que en su plantilla de ahora, ha echado a Pacheta para colocar a un tío que tiene por currículum un desconocido equipo mexicano y a un club de segunda división en Brasil. Uno y otro ofrecieron, lógicamente, una imagen pésima en la última jornada, bastante peor que la del Valencia, por mucho que ésta fuera lamentable. No hay que confundir, por tanto, el vergonzoso espectáculo que están dando unos futbolistas bastante mediocres a los que el Valencia les viene más que grande, con aquello que nos indica lo que vemos. Y es en buena medida gracias a Tebas y su absurda obsesión por la contención del gasto, que nos encontramos con que ni siquiera este patética plantilla perpetrada por Corona tenga pinta de acabar con sus huesos en Segunda. Ya se encargarán los Luis García y Pezzolanos de turno de evitarlo. Y un pequeño recadito final. Gayà es el futbolista de la Liga que más centros pone al área. Lo dice la estadística. Por la ley de la probabilidad, alguno, no muchos, está hasta bien tirado. Pero también es el responsable de buena parte de los goles que encaja su equipo. Un lateral tiene, primero, que defender. Y luego, atacar cuando lo aconseja la ocasión. El capitán del Valencia, que vive en el campo del rival, es capaz de engañar cada semana a esos que piensan que en el fútbol solo cuenta lo que sale en los resúmenes, pero esta temporada ha hundido la carrera de todos los centrales izquierdos que le acompañan y dejado a su equipo vendido día sí y día también. Como premio ha tenido la selección, con el resultado catastrófico que todos hemos visto. Quizás por eso de aquí ya se han ido todos los buenos y por él nunca llegó una sola oferta a la baja, de esas que Meriton siempre termina aceptando.