«La infertilitat és una malaltia que afecta a 48 milions de parelles de la població global, segons els últims informes de la OMS. Les causes de infertilitat son nombroses, i poden associar-se a problemes anatòmics, endocrins o genètics».

M’agradaria saber quantes persones de les que estiguen llegint aquest text s’hauran parat a pensar que el problema pot estar en la part masculina de la parella. Jo m’atreviria a dir que seran poques, ja que és habitual assumir que la dificultat de tindre fills té a veure amb la dona. Aquest és un fet inquietant ja que sabem que el 50% de les causes d’infertilitat tenen un origen masculí. Malgrat aquesta dada, front a una situació de no embaràs o de pèrdues gestacionals hauria d’iniciar-se un estudi en ambdós membres de la parella per a aconseguir un diagnòstic complet i sense biaix de gènere. Però la tradició androcèntrica de la pràctica mèdica ha establert que la reproducció i en conseqüència la infertilitat, es vegen com a problemes eminentment femenins. Una dada curiosa, en saber, quant poc representada queda la salut de les dones als assajos clínics i altres estudis. Així ho cita la Catedràtica d’Història de la Ciència Montserrat Cabré i Pairet: «És el cos de l’home el que en la tradició anatòmica està al centre de la representació. Els cossos femenins estan desapareguts, únicament apareixen quan es representen els òrgans reproductors». M’imagine que al ser l’embaràs un procés biològic que òbviament sols implica a la dona, ha obligat a tenir-nos en compte. Amb la penalització, això sí, de posar el focus en la infertilitat als nostres ovaris i als nostres òvuls.

Però, si l’inici de la reproducció requereix de la intervenció sine qua non de l’òvul i l’espermatozou, perquè no pensem també en estudiar l’home? És obvi que la nostra societat necessita canviar el paradigma per poder abordar la infertilitat d’una manera més igualitària, i pense que l’atmosfera d’un laboratori de fecundació assistida pot ser un bon punt de partida. La fecundació in vitro ha permès disseccionar el procés reproductiu humà, desvinculant el moment de la fecundació del transcurs del desenvolupament embrionari (processos que ocorren al laboratori), de la implantació i l’embaràs. Així s’evidencia que, en l’avantsala de la gestació, l’embrió com a constructe depèn tant de factors femenins (aportats pels òvuls), com de factors masculins (aportats pels espermatozous). Les embriòlogues i els embriòlegs dediquem els nostres dies a estudiar i entendre el comportament dels embrions, la seua genètica i la influència dels orígens matern i patern per igual. Els embrions s’observen cada dia, des de la fecundació fins al seu dia 5 o 6 de desenvolupament. S’avaluen les seues divisions, el número de cèl·lules, la seua morfologia, la seua simetria i amb tot, es categoritzen i es classifiquen en una escala de qualitats relacionades amb la possibilitat d’aconseguir un embaràs. I quan identifiquem alguna característica en les embrions que té un impacte negatiu sobre les seues qualitats, intentem entendre l’origen sense haver d’apuntar per defecte als factors d’origen matern. Nombrosos estudis ens parlen de com factors materns i paterns dirigeixen, per exemple: la cinètica en els divisions de l’embrió, son responsables de les alteracions genètiques, o estan implicats en un bloqueig en el desenvolupament embrionari. Es apassionant saber que amb l’avanç de la recerca ja s’ha aconseguit obtenir embrions derivats únicament de l’òvul (partenogenotes) i més recentment, embrions derivats sols de l’espermatozou (androgenotes). Aquests embrions son models d’estudi creats per a discriminar quin complement aporta concretament l’òvul i l’espermatozou al conjunt de l’embrió. La importància científica d’aquesta última fita, aconseguida per l’equip de la embriòloga i investigadora Mª José Escribà Pérez a València, a més compta amb l’esforç de conèixer amb detall quins factors paterns dirigeixen el desenvolupament embrionari, per demostrar que efectivament estan i que es complementen amb aquells materns. Seria interesant que aquesta visió embriocèntrica que aplica la embriòloga/eg per entendre la infertilitat començarà a transcendir a la consulta ginecològica. Pel que fet que, en projecció, l’embriocentrisme estaria ajudant a ampliar la mirada crítica al territori espermàtic i a alleujar responsabilitats biològiques de la dona, els seus ovaris i els seus òvuls. Tal vegada així, el biaix de gènere que existeix en la pràctica de la medicina reproductiva s’aplegue a desdibuixar igual que ocorre dins d’un laboratori de reproducció assistida?