La política de Movilidad del Ayuntamiento de València es al menos controvertida. Acepto parte de las decisiones adoptadas, pero considero muy equivocada la celeridad, las prioridades y el ritmo de implantación de muchas medidas.

Cualquier gobernante debe de tener moderación (no ser un activista radical), gobernar para todos (no solo para los suyos), y hacerlo al ritmo que la sociedad pueda asimilar y adaptarse (con aplicaciones progresivas). No aprecio ninguna de las tres actitudes en la concejalía de Movilidad de Valencia.

Aparcar en cualquier barrio de la ciudad se ha convertido en un calvario. Antes dependía del distrito o calle, ahora podemos generalizar. No importa si va a trabajar o vive allí (lo que es mucho peor, pues hay barrios cuyas fincas no disponen de garajes ni tampoco se han construido por parte del ayuntamiento). Dar vueltas y vueltas significa perder mucho tiempo, generar estrés, y una contaminación extra por un tráfico parásito.

Con frecuencia la única solución es dejarlo mal aparcado a riesgo de molestar a otros vecinos o de ser multado.

Claro que hay que procurar una vida más saludable y peatonal, pero no solo están las prohibiciones sino también las soluciones, porque no todo el mundo puede ir en bicicleta ni dispone de transporte accesible para conectar muchas zonas periféricas.

El problema es de difícil solución y está presente en muchas ciudades. No podemos atribuir el origen del conflicto a las decisiones de ningún concejal. Pero, a partir de un problema universal, las decisiones que toman los ayuntamientos incrementan o rebajan su intensidad. En València, el balance de aparcamiento en los barrios es claramente negativo, provocando además una guerra declarada, no solo al coche, sino al conductor, cuando la gran mayoría son trabajadores que dependen del vehículo para desplazarse.

Hay ciudades periféricas (valencianas, nacionales y europeas) que crean aparcamientos disuasorios, asfaltan solares o construyen aparcamientos municipales económicos para procurar que el coche no circule, sino que aparque de forma fácil evitando el tráfico parásito.

En València, los aparcamientos son exageradamente caros para ir a trabajar, no hay zonas disponibles, y la movilidad se piensa para trayectos cortos, sin pensar que la gente no escoge dónde trabaja, dónde estudia ni a veces dónde puede vivir. Volver a casa de noche, cansado, a un barrio saturado, sin aparcamientos, y además con una política municipal que impide la movilidad genera problemas de bienestar y salud.

La respuesta puede ser: «cómprese una plaza de aparcamiento». Lo que no es tan fácil dependiendo del barrio ni tampoco tan asequible. Porque las políticas restrictivas empujan al encarecimiento de viviendas y de plazas de aparcamiento.

Desde mayo del 2017, con la primera medida de prohibir aparcar por las noches en el carril-bus, desaparecieron de un plumazo 2.200 plazas de aparcamiento. Desde entonces y según los datos oficiales, de los más de 100.000 aparcamientos de la ciudad han desaparecido el 17%. Sin ofrecer alternativa.

A ello se ha aumentado el sistema de ORA (aparcamiento azul) que se extenderá hasta los barrios periféricos. Aumentando también las franjas horarias de pago, lo que ha disparado el número de multas: a más prohibiciones más sanciones. El pasado año se pusieron más de 20.000 multas por mes solo de la ORA.

Hay que crear una movilidad compatible: es necesaria la construcción del carril bici (pero no solamente) al mismo tiempo que se procura atender a la inmensa mayoría social que se ve, en muchos casos, obligada a coger el coche. ¿Cómo ir a trabajar a un polígono industrial, a un centro ubicado en las afueras, o cruzarse a veces la ciudad si no hay un sistema de transporte público rápido y eficaz y unos aparcamientos en los barrios que han crecido sin ellos?

Prohibir y obligar no son las únicas soluciones. Porque, al final, quien sufre las consecuencias no son quienes pueden pagar cualquier solución a un problema, sino el que necesita la movilidad para trabajar cada día.