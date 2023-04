Tengo por costumbre comprar en un supermercado familiar de toda la vida, de esos que quedan pocos. Recientemente, mientras esperaba en la cola para pagar, vi a un chaval que llevaba puesto el chandal del Valencia CF. En ese momento recordé una imagen que presencié en el último partido que el Valencia jugó en el Santiago Bernabeu y que me llenó de satisfacción: un niño con los brazos en alto levantaba orgulloso su bufanda valencianista mientras parte del público gritaba: ¡a Segunda, a Segunda! Este niño, reencarnación del Palleter, debería hacer reflexionar a más de uno. Su limpieza de mirada, su ilusión y su dignidad sintiendo los colores, contrasta con la irresponsabilidad e indiferencia que está demostrando el propietario del Valencia CF.

Que la entidad valencianista está al borde del abismo en manos de Meriton es una obviedad. El valencianismo ha reaccionado tarde pero está despertando de un letargo y de una anestesia de muchos años. Hay que mantener las protestas contra el actual propietario día tras día. La lucha de David contra Goliat debe seguir en forma de presión continua. El valencianismo unido tiene que recuperar su club, no existe otra alternativa. Animar a que Lim se marche es una urgencia si queremos evitar la desaparición.

Es hora de pedir explicaciones a aquellos valencianos que por un plato de lentejas están colaborando con la autodestrucción del club. Es hora de denunciar desde dentro la mala gestión, la ausencia de una planificación deportiva, el caos organizativo, la pérdida de valor de la entidad y la falta de implicación de los hombres de Meriton. Es hora de que las leyendas del Valencia, sin excepción, honrando su propia memoria, se pronuncien claramente, no es misión únicamente de Kempes, de Cañizares o de Ayala. Me alegran las valientes declaraciones de Albelda en las que afirma que ganaríamos más pidiendo el cambio de la gestión y el modelo de club. Es hora de que los políticos valencianos ayuden a democratizar y blindar el club contra especuladores. ¿Se permitiría en la política nacional que el Madrid o el Barcelona desaparecieran? La respuesta clara es que no. Por ello a nadie debe de extrañar que Barcelona, Madrid y Bilbao no se convirtieran en Sociedades Anónimas. Que en España no se trata a todos por igual es incuestionable, comparen ustedes la financiación de la Comunitat Valenciana con la financiación de otros territorios como el País Vasco. A madridistas y culés se les ha beneficiado históricamente. Debería sonrojar comprobar que el dictador Francisco Franco evitó la quiebra del Barcelona en 1965 y en agradecimiento se le otorgaron condecoraciones por parte del club azulgrana. Al Elche, por un error administrativo se le descendió de categoría; no duden que con el Barça no se tomará ninguna medida a pesar del olor a podrido del caso Negreira.

Es hora de que los valencianistas entiendan que deberán hacer esfuerzos económicos para intentar salvar la entidad. Es hora de que la sociedad valenciana, tots a una veu, apueste seriamente por nuestras señas de identidad y exija respeto por lo nuestro. Es hora de que Caixabank tome cartas en el asunto y piense en la masa social valencianista. Ha llegado la hora de la verdad y no podemos hacer marcha atrás en la cruzada por recuperar un club centenario. No se trata únicamente de evitar el descenso, habrá que salvar al Valencia CF. Debemos aprender de nuestros graves errores del pasado y recobrar nuestra dignidad y nuestra historia. El niño valencianista de la bufanda somos todos.