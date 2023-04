Lo niego todo

Esto del periodismo. No me gusta el tópico ese del mejor oficio del mundo. Cosas del mejor prestidigitador con las palabras, García Márquez. Como en todos, hay días. Sobra romanticismo, pero no son los mejores momentos cuando los avances tecnológicos nos llevan a ocuparnos demasiado de cómo captar clientes para la tienda, como decía Martín Caparrós hace unos días en València. Después de unos cuantos años en esto, me conformo con algo de honestidad. En el trato con las fuentes, con los involucrados en las noticias y, sobre todo, con los lectores.

Como en todo, hay días. Nada es perdurable. Llego de mal humor a la redacción. El teléfono en la mano, cien cosas en la cabeza y golpeo a un coche al aparcar. Pierdo tiempo en buscar un papel y dejar una nota, mientras unos obreros contemplan la operación. Pienso en no hacer nada, pero siento vergüenza de la mirada de esos hombres. Uno sonríe y dice que los coches de hoy son de plástico. Siento que he perdido el ritmo de las horas, ese que dicen que significa la felicidad. No puedo apartar la mirada del móvil ni al subirme al coche, mis pensamientos están en otros sitios, voy acelerado, como estos tiempos. Entro enojado y me espera un paquete en recepción. Es un pequeño libro con un mensaje. Alguien se ha querido acordar de mí. Algo así es la vida: decepciones y alegrías yuxtapuestas si se mira con calma.

Hay días, pero ni uno sin corrupción en estas tierras. La condena de hoy es al único alcalde que el PP ha tenido en Gandia. No creo, sin embargo, que sea la noticia que mejor refleja estos tiempos. Me parece más contemporánea la que dice que la mitad de los jóvenes que hace diez años obtuvieron un título universitario vive con menos de 1.500 euros al mes. El dato enmarca a una juventud vulnerable. Si miro en mi espejo, no creo que mi situación fuera muy diferente con treinta y tantos. Pero algo ha cambiado en la percepción del futuro tras dos crisis y una primavera que cambió mucho para que todo continuara igual. Lo que está pasando en Francia indica una fractura. No sé si aquí el buen vivir, eso del país de las terrazas y las cañas, cambia algo. «Me importa un bledo la dulzura de la vida. Lo que quiero es dignidad. Sin ella, hasta la miel es amarga», leo al sabio Theodor Kallifatides. Lo que está pasando muestra a una sociedad que descuida a los que vienen a pesar de exaltar la juventud y aparta a los viejos a pesar de glorificar la experiencia. La cresta de la ola cada vez es más breve. No la desaprovechen.

Hablaba de honestidad. Lo sucedido en Doñana obliga a pensar también en autogobierno, porque el Gobierno andaluz puede equivocarse, pero está en su derecho de ello y se observa demasiado paternalismo al enjuiciar a las autonomías, como si fueran jóvenes sin emancipar necesitadas de tutela.

Doñana también obliga, al menos a mí, a mirar de otra manera el conflicto del trasvase Tajo-Segura. Nada es igual, pero al final estamos hablando de los recursos hídricos para la explotación económica de unas tierras que, hoy por hoy, no los tienen. ¿Se debe obtener de un acuífero ya sobreexplotado o de un río que también sufre en su cuenca original? Honestidad, pediría. Yo mismo creo que me he dejado llevar a veces por un exceso patriótico. Al final, el conflicto (el de Doñana y el del Segura) es un choque de tiempos. Durante décadas ha prevalecido el desarrollo económico en un país pobre que tardó en industrializarse y que en el siglo XX sufrió las penurias de una guerra interior. Para todo, este país hoy es otro. Solo hace falta acercarse a muchas playas o a cualquier humedal (del Delta del Ebro a los muchos marjales de la costa valenciana) para observar la rápida regresión de arenales y la salinización de unos espacios que nos definen. La derecha andaluza, de nuevo, está jugando en un tiempo del pasado con mucho populismo para imaginar un desarrollo fácil, a base de agua y cultivos. Lo responsable y honesto hoy no es eso, como si el cambio climático no existiera. Pero lo responsable y honesto es aplicar también esa mirada a lo más cercano. Empezando por mí mismo, si logro recuperar la cadencia de la vida real.