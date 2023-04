La notícia més important per al futur d’un govern municipal de progrés a la ciutat de València s’ha produït aquests dies amb l’anunci de coalició Unides Podem–Esquerra Unida. Les dues darreres legislatures a la ciutat de València han estat decisives per a traure a la ciutat de l’estigma de la corrupció en el qual l’havia deixat la dreta. Ara ha arribat el moment d’impulsar, renovar i ampliar aquest govern de progrés. L’absència de part de l’esquerra política i social participant del govern de la ciutat és una anomalia i s’ha fet notar en el programa institucional i les polítiques públiques concretes. Hem de replicar el model de gestió del govern valencià del Botànic al nivell municipal de la ciutat més important del nostre territori.

Unides Podem–Esquerra Unida ha de participar en les polítiques que transformen la ciutat. Sabem que s’ha notat la nostra absència i encara hi ha mancances i oblits importants en la nostra ciutat. Hi ha temes importants per a la ciutadania que cal abordar els pròxims anys: la gent vol viure al seu barri i vol viure amb dignitat. Moltes vegades els barris no han estat escoltats i això ho sabem perquè vivim i lluitem als barris, i així ens ho han transmès en els nombrosos encontres que hem tingut darrerament les dues forces polítiques amb associacions i entitats veïnals. El problema del dret a l’habitatge és molt greu, no volem que els nostres fills i filles, que la gent jove, haja de marxar de la seua ciutat per la impossibilitat de l’accés a una vivenda.

Fa falta sumar a aquest govern municipal les aportacions d’Unides Podem–Esquerra Unida. Sabem que el vot per a la nostra candidatura farà possible una victòria consolidada i més àmplia del conjunt de les forces progressistes, lliurant a la ciutat d’un retrocés inassolible. Cal parar de manera clara a la dreta que porta de la mà a la ultradreta i la millor garantia d’això és una candidatura d’Unides Podem-Esquerra Unida compromesa amb l’acció quotidiana per una ciutat inclusiva, diversa i plural. Però aquest compromís quotidià imprescindible ha de vindre acompanyat d’una aposta com la que representa Unides Podem–Esquerra Unida obertament democràtica i antifeixista.

El conjunt de l’esquerra social i ciutadana ha acollit el nostre acord amb una gran alegria. Cal estar a l’altura del moment que estem vivint i pensem que amb aquest pas unitari ho estem fent: és el que ens demanava la nostra gent. Som conscients que el futur està encara més obert a la unitat i el treball conjunt pel sumar voluntats. I es donarà d’una manera o d’altra en la nostra ciutat perquè el conjunt de la ciutadania, la València progressista i la classe treballadora ens ho està demanant i ho necessita.

El centre de les nostres preocupacions són les persones i la manera més eficaç en aquests moments és aquesta aposta. És el moment d’escoltar, acollir i representar el crit que ve de les perifèries de la ciutat. Ha arribat el moment dels barris. Parem de manera contundent a la ultradreta i avancem en polítiques de progrés. Cal ampliar i enfortir el govern municipal al servei de la gent i per a fer possible açò, som la força decisiva.