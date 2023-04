La Pasqua ja no es el que era, fa temps que aquelles festes pasqüeres de la meva adolescència estan amagades, però no oblidades, al calaix de la història reposant junt a velles andròmines. L’adveniment del «600», aquell auto que va democratitzar la mobilitat sobre quatre rodes en aquella Espanya en blanc i negre, i la multiplicació de les anomenades «segones residències» van matar aquelles celebracions de la meua infantesa i adolescència. De vegades la nostàlgia, com va deixar escrit Mario Benedetti «la válida la única/ nostálgia es de tu piel», es una pell que el pas dels anys ha marcat amb les arrugues, les condecoracions que els temps ens imposa mentre els dies caminen.

Aquelles Pasqües de catxirulo i tarara, quan eren nens les encetàvem uns dies abans de la Setmana Santa anant a buscar les canyes de bambú al Clot de Vera, allà creixien, lliures, les millors, les que ens servirien per fer-nos un catxirulo que, junt als amics, faríem volar pel cel de l’Horta de Benimaclet. Els nostres catxirulos eren artesans, els fèiem nosaltres mateix, amb quatre canyes i un cartell de qualsevol pel·lícula, que recollíem al cine «Meló», ja teníem muntant aquell estri que «empinaríem» aprofitant el vent primaveral que no solía faltar a la cita. Amb un bon cabdell de «fil de palomar» omplien el cel amb les nostres il·lusions fetes catxirulo, fins que al crit de «fil trencat» algun d’aquells catxirulos s’independitzava de les nostres mans, trencant el fil que els unia a nosaltres i volava lliure fins acabar la seua curta llibertat topant contra qualsevol camp de creïlles o forment. També a nosaltres se’ns va trencar el fil de la infantesa mentre començàvem a mirar-nos d’altra manera aquelles tendres adolescents que ja començaven a ser unes donetes amb els primers canvis als seus cossos. De la nit al matí les nostres Pasqües tenien altra mirada, els catxirulos quedaren aparcats als racons de l’andana, i a les nostres preocupacions començaren a treure el cap els primers mals d’amor. En arribar la Setmana Santa ens calia concretar amb quin grup de xiques passaríem les festes de Pasqua. Les vesprades dels festius pasqüers amb el grup d’amics i amigues anàvem a berenar i divertir-nos pels camins de l’horta, de vegades anàvem fins «la font de l’amor» prop de La Carrasca, i també per Vera i l’ermita dels Peixets al terme d’Alboraia, indrets encara lliures del ferro i el ciment que ens han furtat part de l’horta. Al saquet on dúiem el berenar no faltava l’encisam, la mona, ous durs i llonganissa, era el menú pasqüer per excel·lència. I entre mos i mos anàvem aprofitant aquell apropament a les xiques per iniciar els primers jocs d’amor, érem uns indocumentats en un tema com aquest del que mai ningú ens havia parlat. Jugàvem a «l’ama carabassera» i mentre ateníem a qui dirigia el joc anàvem entrecreuant tendres mirades amb qui pensàvem podia ser la nostra parella en aquells dies dels jocs pasqüers. Mentre saltàvem a la corda sempre se’ns podia escapar la mirada a un vol de faldilla pel que asomaba la blancor immaculada de unes calcetes. I en tornar a casa la millor satisfacció era anar agafats de la mà d’aquella amb qui ens havíem passat la vesprada intercanviant tendres mirades. Generalment aquells amors que estrenaven primavera no arribaven a la revetlla de Sant Joan, però també conec alguns que van arribar a donar-se el si davant l’altar i que van durar fins que la mort els va separar. Avui d’aquelles Pasqües de catxirulo i tarara tan sols em queda el record d’aquell ou dur que trenqui en la front de la xica estimada que estrenava maquillatge per estrenar tendreses, i a la que, escoltant Nat King Cole, vaig agafar la mà.