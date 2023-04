Nada añadiré si afirmo que vivimos en un mundo que cambia a una velocidad que nos devora y nos imposibilita analizar y calibrar las consecuencias de nuestras acciones para la constitución del porvenir. Hasta ahora, en estos días de Pascua disfrutábamos de un clima perfecto, con las flores irradiando luz y vida plena con unos bosques que se teñían de un verde que enamoraba. Además, solíamos contar con lluvias, de forma frecuente, que nos aliviaban de cara a los largos meses estivales. Y de golpe, sin apenas precedentes, en pleno marzo y abril, incendios, para nada anecdóticos, sino de más de cuatro mil hectáreas quemadas. ¿Qué nos está pasando? Mientras escribo estas líneas me llega la notica del incendio del paraje de La Casella en Alzira. Uno más que añadir a la lista interminable de los que se van a dar. Sin embargo, y aquí está el epicentro del problema, no estamos únicamente ante una cuestión ecológica, estamos, mas bien, ante la crisis de todo un modelo ético, económico, político y social. Quien dio en el clavo sobre toda esta cuestión que nos sobre dimensiona, fue el Papa Francisco cuando el 18 de junio de 2015 publicó la Encíclica Laudatio si, Alabado Seas, que es la frase inicial del Cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, en honor y para salva guarda de nuestra madre tierra, casa común que todos debemos cuidar.

Francisco tuvo la inteligencia de ligar tres conceptos: desigualdad, insostenibilidad y pobreza. Solo podemos encarar con éxito los diferentes desafíos y retos de la globalización si comenzamos a pensar que las desigualdades económicas y sociales, producto del modelo económico y distributivo que nos hemos dado, están en relación directa con la cuestión del medio ambiente y sus recursos. El cuidado de la madre tierra no es sólo una cuestión ecológica. Estamos ante una tarea sin precedentes, ya que su cuidado es el cuidado de nosotros mismos. Ecología y ética van de la mano. Lo destacable de la reflexión de Francisco es que apunta, además, a la correlación directa entre crisis ecológica con la crisis antropológica del ser humano contemporáneo en la eliminación de todo límite respecto a lo que hace. Nos hemos convertidos en dioses, donde todo acaba y termina en nosotros mismos. En otras palabras, si somos la medida de todas las cosas porque nos hemos endiosado, echemos una mirada a nuestro mundo, somos jueces y parte, todo depende de nuestro juicio y utilidad, también así la naturaleza, puesto que es un medio más para desarrollar los intereses del ser humano. La conciencia de límite desaparece. Francisco llega a una conclusión clara, para creyentes y no creyentes, en la medida que la figura del creador, de Dios, le otorga al ser humano la seguridad de que él mismo no es el último y único señor de las cosas. Depende de quien lo ha creado. La eliminación de todo límite le lleva a creer al ser humano que ante el único tribunal que tiene que comparecer es ante él mismo.

Por tanto, los incendios, y cualquier cuestión de naturaleza ecológica, traspasan el mero hecho, y ya grave de por sí, de la desaparición paulatina de nuestra riqueza forestal. No hablamos únicamente de políticas verdes, de reciclajes y colores variopintos de contenedores de basura. Es mucho más que una política de Estado; hablamos de la vuelta al sentido común, a cómo nuestros mayores cuidaban y se relacionaban con la naturaleza. Pensemos por un momento el fracaso de todas las políticas de protección que se han llevado a cabo auspiciadas por activistas ecológicos del tres al cuarto. ¿Alguien se acuerda cuando a algunos iluminados se les ocurrió decir que el rubus perteneciente a la familia de las rosáceas, esto es, la zarza, no se podía cortar porque era una especie única y, por tanto, debía ser protegida? Y pasa lo mismo en otras cuestiones políticas que producen sonrojo, impotencia y rabia, puesto que analfabetos y analfabetas con cartera ministerial toman decesiones que nos afectan a la sociedad, complicándola y empeorándola. ¿Por qué le cuesta tanto a la política aterrizar en la realidad desde lo que podríamos llamar sabiduría popular? ¿Por qué no se acude a aquellas personas que saben del problema concreto, que lo viven a diario y que pueden perfilar soluciones y proyectos? En el tema de los incendios, y es algo evidente, claro y de cajón, ¿por qué no se previene los 365 días del año? ¿Por qué la limpieza de los bosques no es una prioridad en todas y cada una de las administraciones locales, autonómicas y nacionales? Y la pregunta del millón: ¿por qué no dejamos aparcada de una vez la cultura del subsidio, de la paguita fácil, y hacemos que las personas con difícil colocación laboral y profesional, que son muchas en España, trabajen y cuiden nuestros ecosistemas todo el santo año? ¿Tan difícil es? ¿Tan populista es? O mejor dicho ¿tan necesario y realista es? La cuestión ecológica puede facilitar una nueva forma de hacer política, un replanteamiento de lo que somos, de cómo vivimos y el modo que tenemos de habitar en nuestra madre tierra. No es fácil, porque tomársela en serio implica una reconsideración de muestras prioridades, de nuestros intereses y el cuestionamiento de muchas políticas que se han hecho durante años y que han fracasado. El futuro dirá, pero no es halagüeño. De nosotros depende.