Entregamos este texto al Viento Albornés un día 14 de abril del año en curso, quizá la única fecha muy señalada para millones de españoles de todos los territorios patrios que no es festivo en ninguno, excepto para los sentimientos humanos inalienables. Es más, en el reino de España hablas de republicanismo y te vienen con cuentos de reyes y princesas, cuando nada tienen que ver con la rama del pensamiento político y filosófico que significa. Pero no se preocupe el amable lector, pues no vamos a realizar otro artículo o reportaje sobre la gran actividad republicana que cada año florece mediado abril por todo el País Valencià de modo especial, sin hacer de menos a nadie, quizá por haber albergado el gobierno y la capital de la II República española tras el golpe de estado y posterior guerra que desembocó en la dictadura militar «cuarentañista», que algunos pseudohistoriadores siguen tratando de justificar medio siglo después. Por algo será.

Pese a que ya no habitamos la velada en Benicarló de don Manuel Azaña, sí que estamos contando votos para saber las veladas que le quedan al tripartito gobierno del Botànic encabezado por Ximo Puig y al acuerdo del Rialto entre Joan Ribó y Sandra Gómez, ambos de izquierda progresista, que poco tienen que ver con el temido sanchismo rojo que la derecha denuncia con aspaviento, y menos aún con el ayusismo proclamado por Carlos Mazón como modelo para su Comunidad de Valencia, presente Isabel Díaz, presidenta de Madrid-España libre. Las encuestas de Alberto Núñez Feijóo ya no asustan a nadie y si las municipales y autonómicas le van mal habrá roce de puñales y él mismo ha declarado que será corresponsable (sic) de los resultados. Pedro Sánchez tiene mayor margen de maniobra ante esa adversidad y si va bien al socialismo se abre la escalera de sus remontadas. A seis semanas de las urnas la derecha sigue en su mar de dudas y la batalla de València y las comarcas del norte y el sur son una de las principales causas, pues el último sondeo de la empresa habitual del diario El Mundo, poco sospechoso de progubernamental, narra una mejora de los datos de Mazón, pero sin atreverse a ir más allá del empate técnico, poniendo las últimas esperanzas en una bajada de la coalición Podem-Esquerra Unida (con sus pactos cerrados en tiempo y forma) que les permitiese gobernar la Generalitat desde la necesaria coalición con Vox, que crece como el PP a costa del fin de Cs. Algo que quisieran también en Aragón o Castilla-La Mancha y en las islas Baleares o Canarias. Pero no cuadran los Excel y encima las izquierdas dispersas amenazan con la clásica Suma. Y los todólogos y columnistas de partido se han lanzado raudos a la yugular de Yolanda Díaz, aunque tengan que elogiar a Ione Belarra. Resulta gracioso que acusen a la actual vicepresidenta del gobierno por UP de educada en sus maneras y bien vestida como criticaban lo contrario a los representantes en las cámaras de Podemos e Izquierda Unida. Nada les gusta. Siendo la segunda gran crítica que Sumar es una amalgama, como toda plataforma que se precie, que carece de programa. Algo absurdo cuando no te presentas a elección alguna aún y cuando es público que has estado recogiendo ideas y equipos por todo el país durante meses para un proyecto de estado desde un espacio confederal de partidos y movimientos sociales abierto; Díaz ha sido también atacada por el nacionalismo independentista de Gabriel Rufián con saña enemiga, mientras ERC nos condena a seguir con la ley mordaza a los demás. Pues son los independentismos trasnochados, españolistas o periféricos, los que han vuelto a manchar el nombre de la República, palabra judeo-masónica con Franco y hoy de nuevo atada a la idea de una España rota o dividida. Mentían, mienten y mentirán. Feliz catorce de abril laborable.