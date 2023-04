El procés migratori del segle XX propicià el ràpid creixement de ciutats i pobles com Aldaia i un canvi en la seua estructura social de la mà del naixement del fenomen de les ciutats dormitori, urbs en les quals molts residents treballen i socialitzen en altres llocs, i només hi tornen per a dormir, sense establir quasi cap vincle amb la seua comunitat.

Ara ens enfrontem a un altre fet que modifica la manera de relacionar-nos, especialment la dels jóvens, amb la popularització de les xarxes socials, que ens ajuden a comunicar-nos, però també propugnen un individualisme mal entés. Així, la filòsofa Victòria Camps planteja que, paradoxalment, en un món edificat sobre les facilitats de la comunicació, s’ha perdut la vida en comú, i les xarxes socials, per estrany que semble, han contribuït a aïllar-nos en el nostre propi món.

Des del prisma de la política local, esta nova realitat ens planteja el repte de mantindre els lligams humans que ens definixen com a col·lectivitat. A Aldaia, el model de poble que construïm des de fa 40 anys, amb el disseny dels nostres parcs, jardins i zones infantils com a màxim exponent, es basa en l’aposta per l’espai públic com un lloc a la mida de les persones, propici per a trobar-se, interactuar i compartir, amb equipaments com el Matilde Salvador, el Gent Jove, el TAMA, el Nou Espai La Pedrota o el Cinturó Verd com la clau de volta d’un projecte de ciutat humà i humanista.

Com a alcalde i sobretot com a veí d’Aldaia vull continuar treballant pel somni de viure en un municipi gran, obert i modern, i que alhora no renuncia a seguir sent poble. Però vull fer-ho amb tots els aldaiers i aldaieres.o diu el Papa Francesc en la seua encíclica Fratelli tutti: en l’època que ens ha tocat viure necessitem ser part d’una comunitat en la qual ens ajudem els uns als altres a mirar cap avant. Que important és somiar junts!