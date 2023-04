Em sembla important començar esta sèrie d’articles, que comença a publicar el diari Levante-EMV davant la proximitat de les eleccions municipals de 2023, recordant en quina situació es trobava València en el moment del "canvi" quan les forces progressistes (Compromís, PSPV i Podem) ens vam fer càrrec de l’Ajuntament, posant fi a vint-i-quatre anys d’hegemonia del Partit Popular. Circulava per la ciutat un acudit que em molestava molt: "La corrupció és com la paella. En tots els llocs es fa però en cap com en València". Malauradament hi havia motius: tres dels quatre presidents de la Generalitat han tingut o tenen problemes amb els tribunals per corrupció; sense comentaris dels presidents de la Diputació de Castelló (Fabra), València (Rus) o Alacant (Ripoll); tots els regidors i regidores del PP elegits en 2015, imputats, inclosa la senyora Barberà i tota la seua família. Huit anys després tinc la satisfacció de dir que açò és un mal record per un motiu evident: s’ha governat d’una altra manera, posant els diners de totes i tots on han d’estar: en mans de totes i tots.

Una primera conseqüència ha estat la gestió econòmica municipal: en 2015 vam heretar en l’Ajuntament un deute de 784’6 milions d’euros (el 105’6 % del pressupost). Açò suposà que el Ministeri d’Hisenda, en aquell moment ocupat pel govern del PP del senyor Rajoy, intervinguera l’Ajuntament. A finals de 2022 hem situat este deute en 232 milions d’euros (el 30% del pressupost), reconeixent el Banc d’Espanya que València ha estat la gran capital espanyola que més ha disminuït el seu deute en l’Estat. Hem reduït dos terços el deute municipal. I este descens del deute s’ha fet augmentant significativament la inversió municipal en estos huit anys. Així, des del 2015 hem incrementat les inversions en un 60%. En 2022 vàrem executar 85,3 milions d’inversions, front als 52 milions de mitjana del PP al seu últim mandat (2011-2015). I s’ha fet, d’altra banda, mantenint la pressió impositiva municipal a uns nivells molt inferiors als de Madrid i Barcelona i comparable a la resta de grans ciutats espanyoles. Entre les prioritats de la gestió feta vull destacar la creació de llocs de treball, habitualment la primera preocupació dels valencians i valencianes. I en esta qüestió, la crisi de la covid ha estat un problema de primera magnitud només comparable a la crisi econòmica de 2008. Però, malgrat la pandèmia, els resultats són molt esperançadors: des de 2015 la desocupació s’ha reduït en València un 32 % (pràcticament una de cada tres persones han abandonat les llistes de l’atur). I continua baixant de forma important: per exemple, l’última dada d’atur que s’ha registrat en València en el mes de març suposa tres mil persones menys respecte fa només un any, convertint la nostra en una de les grans ciutats on més s’està reduint. Cal dir que això no ha caigut del cel. És el fruit de polítiques estatals (ERTEs, contractació indefinida), autonòmiques i municipals on hem ajudat de forma significativa a las xicotetes empreses i als autònoms a eixir del pitjor de la crisi econòmica generada per la pandèmia. Hem de dir que açò es va fer amb un gran acord municipal on participà no només el govern sinó també quasi tota l’oposició per a fer-li front. Han estat huit anys intensos on València s’ha transformat de forma molt important. Només cal eixir al carrer, a les places, veure-ho i viure-ho. No cal llegir-ho en cap revista internacional, que també ho han destacat. I si ben és cert que s’ha fet molt, també ho és queda molt per fer. La covid ha retardat molts projectes en marxa. Hem fet front a greus problemes com el de l’ocupació i se n’han intensificat altres, que seran prioritaris en el següent mandat, com el de l’accés a una vivenda assequible. La piràmide poblacional de la ciutat ens indica que hem d’intensificar les cures i les atencions a les persones majors. El canvi climàtic ens urgeix a preparar a València front als gravíssims problemes que se’ns venen damunt. Tenim un repte i estem disposats a afrontar-ho: continuar transformant València amb orgull, honradesa i valentia.